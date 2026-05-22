Hallazgos forenses en caso de Corinto: uno de los cuerpos tenía más de 50 impactos de bala

El abogado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público en el norte del país, brindó detalles sobre el proceso de autopsias realizado a los cuerpos de los cinco agentes policiales y dos civiles que ingresaron desde el sector de Corinto, Omoa, Cortés, tras el hecho violento registrado en la zona fronteriza.
Guzmán explicó que Medicina Forense recibió en horas de la madrugada el ingreso de seis cadáveres provenientes del área del enfrentamiento, a los que posteriormente se sumó otro cuerpo, completando un total de siete víctimas bajo análisis forense.
De acuerdo con el funcionario, el equipo forense aplicó los protocolos correspondientes de ingreso antes de iniciar los procedimientos de autopsia en la Dirección de Medicina Forense.
El portavoz detalló que uno de los cuerpos ya fue sometido a autopsia completa, aunque aún está pendiente su identificación oficial mediante el análisis de huellas dactilares.
Según el informe preliminar, este cuerpo presenta al menos cincuenta impactos de bala, un hallazgo que será incorporado al expediente investigativo del caso.
Además, el portavoz Guzmán señaló que los equipos forenses han sido reforzados con personal adicional para agilizar los procedimientos, debido a la cantidad de cuerpos que ingresan desde distintas zonas del país.
Indicó además que, de los siete cadáveres bajo estudio, uno presenta condiciones especialmente complejas, ya que se encuentra desmembrado, decapitado y parcialmente quemado.
Este cuerpo requerirá un proceso más prolongado de análisis científico, debido a la imposibilidad de identificación mediante huellas dactilares, por lo que se solicitará apoyo a familiares y a la Policía Nacional para posibles identificaciones odontológicas.
El portavoz subrayó que, pese a las dificultades, los equipos de Medicina Forense están preparados para completar las siete autopsias en el menor tiempo posible, con apoyo de un segundo equipo incorporado recientemente.
“Esperamos que en horas de la tarde o al mediodía ya se culmine este proceso”, indicó Guzmán, al referirse a la agilización del trabajo forense y la posterior entrega de los cuerpos a los familiares.
Las autoridades hondureñas identificaron a Eli Nahúm Guerra y Jefry Josseth Guardado Herrera como dos presuntos integrantes de la estructura criminal señalada de participar en el asesinato de los cinco agentes de la Policía Nacional.
La captura se ejecutó luego de que unos 13 supuestos miembros de la banda criminal “Los Argueta” figuraran en una notificación azul de Interpol, un día después del hecho sangriento.