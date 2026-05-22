Britney Spears tenía cambios de humor drásticos cuando fue detenida

Cuando los agentes le solicitaron acudir al hospital para realizar un análisis de sangre, Spears reaccionó con hostilidad, según el informe policial. Según recoge el New York Times, en una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, la cantante protesta por el trato recibido. “Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo”. La detención de Spears pone de nuevo pone el foco sobre la situación personal de la cantante, cuatro años después de que su tutela judicial terminara tras una intensa campaña impulsada por sus seguidores bajo el título 'Free Britney'.