Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

La ciudad se alista para vivir una semana llena de expresiones creativas y encuentros culturales. Los artistas están listos para deleitar a su audiencia en los diferentes bares y restaurantes. Y para los amantes del teatro y la literatura también hay opciones. Por otro lado, si eres fan de “Shrek” no te puedes perder el recital que ha preparado Diana Sorto Dance Studio para el próximo 26 y 27 de mayo en el teatro José Francisco Saybe. Así que ya sabes, esta semana no hay espacio para el aburrimiento.