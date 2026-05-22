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Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

Eventos culturales, de literatura, conciertos y talleres de baile. Disfruta de una jornada llena de actividades.

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 07:42 -
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La ciudad se alista para vivir una semana llena de expresiones creativas y encuentros culturales. Los artistas están listos para deleitar a su audiencia en los diferentes bares y restaurantes. Y para los amantes del teatro y la literatura también hay opciones. Por otro lado, si eres fan de “Shrek” no te puedes perder el recital que ha preparado Diana Sorto Dance Studio para el próximo 26 y 27 de mayo en el teatro José Francisco Saybe. Así que ya sabes, esta semana no hay espacio para el aburrimiento.

Foto: Neptalí Romero.
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Concierto de Proyecto Uremu: "El Príncipe y el Sol", volumen 2. Los alumnos de esta institución ofrecerán un concierto denominado “El Príncipe y el Sol”, en homenaje a José José y Luis Miguel. El evento es este viernes 22 de mayo a partir de las 7:00 pm en el Centro Cultural Sampedrano. Para boletos llame al número: 9504-4913. Los fondos que se recauden se destinarán para el primer viaje estudiantil a Argentina que los alumnos con ilusión aspiran hacer.

 Foto: Neptalí Romero.
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Por otro lado, si eres fan de “Shrek” no te puedes perder el recital que ha preparado Diana Sorto Dance Studio para el próximo 26 y 27 de mayo en el teatro José Francisco Saybe. Así que ya sabes, esta semana no hay espacio para el aburrimiento.
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OBRA: “COSAS DE MAMÁ Y PAPÁ”. Esta obra del Círculo Teatral Sampedrano se estrenó ayer 21 de mayo y estará en exhibición de jueves a domingo en mayo, junio y julio.

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TALLER DE POLE DANCE GRATIS EN ALIANZA FRANCESA. La Alianza Francesa de SPS y FEHPSA impartirán un taller gratuito de Pole Dance Deportivo para principiantes, un espacio para aprender, divertirte y descubrir tu propia fuerza. La cita es el jueves 28 de mayo a las 7: 00 pm. Para más información llama al número 9446-4306
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FESTIVAL DE LITERATURA. El lunes 25 de mayo, el Museo de Antropología e Historia celebrará el Festival Internacional de Literatura en el Atlántico. La entrada es gratis y estarán poetas como Adolfo Padilla, Armando García, Marco Antonio Madrid, José Cardona Chapas, Marel Alfaro e Indira Flamenco.

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GRAVEDAD CERO / ROBERTO CAICEDO. Este viernes 22 de mayo, La Taberna Stage abre el telón para presentar: GRAVEDAD CERO CON ROBERTO CAICEDO “COBARS”: Covers de bares. La cita inicia a partir de las 9: 00 pm. Para más información y reservaciones llame al número 9966-2644.

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