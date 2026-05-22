Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

La ciudad se alista para vivir una semana llena de expresiones creativas y encuentros culturales. Los artistas están listos para deleitar a su audiencia en los diferentes bares y restaurantes. Y para los amantes del teatro y la literatura también hay opciones. Por otro lado, si eres fan de “Shrek” no te puedes perder el recital que ha preparado Diana Sorto Dance Studio para el próximo 26 y 27 de mayo en el teatro José Francisco Saybe. Así que ya sabes, esta semana no hay espacio para el aburrimiento.
Concierto de Proyecto Uremu: "El Príncipe y el Sol", volumen 2. Los alumnos de esta institución ofrecerán un concierto denominado “El Príncipe y el Sol”, en homenaje a José José y Luis Miguel. El evento es este viernes 22 de mayo a partir de las 7:00 pm en el Centro Cultural Sampedrano. Para boletos llame al número: 9504-4913. Los fondos que se recauden se destinarán para el primer viaje estudiantil a Argentina que los alumnos con ilusión aspiran hacer.
Por otro lado, si eres fan de “Shrek” no te puedes perder el recital que ha preparado Diana Sorto Dance Studio para el próximo 26 y 27 de mayo en el teatro José Francisco Saybe. Así que ya sabes, esta semana no hay espacio para el aburrimiento.
OBRA: “COSAS DE MAMÁ Y PAPÁ”. Esta obra del Círculo Teatral Sampedrano se estrenó ayer 21 de mayo y estará en exhibición de jueves a domingo en mayo, junio y julio.
TALLER DE POLE DANCE GRATIS EN ALIANZA FRANCESA. La Alianza Francesa de SPS y FEHPSA impartirán un taller gratuito de Pole Dance Deportivo para principiantes, un espacio para aprender, divertirte y descubrir tu propia fuerza. La cita es el jueves 28 de mayo a las 7: 00 pm. Para más información llama al número 9446-4306
FESTIVAL DE LITERATURA. El lunes 25 de mayo, el Museo de Antropología e Historia celebrará el Festival Internacional de Literatura en el Atlántico. La entrada es gratis y estarán poetas como Adolfo Padilla, Armando García, Marco Antonio Madrid, José Cardona Chapas, Marel Alfaro e Indira Flamenco.
GRAVEDAD CERO / ROBERTO CAICEDO. Este viernes 22 de mayo, La Taberna Stage abre el telón para presentar: GRAVEDAD CERO CON ROBERTO CAICEDO “COBARS”: Covers de bares. La cita inicia a partir de las 9: 00 pm. Para más información y reservaciones llame al número 9966-2644.