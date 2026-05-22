Horóscopo de hoy, 22 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Tampoco vendría mal una visita a un centro estético o simplemente darte un masaje.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los astros te pondrán en el disparadero: momento ideal para el romance, el enamoramiento y, porque no, la sexualidad más lúdica, pero tienes otras obligaciones y no debes perder la cabeza.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los viajes inesperados suelen disfrutarse mucho más, por ese punto de improvisación que trae la aventura. Así es que, por mucho que te guste prever las cosas, no te niegues a embarcarte en los planes que te propongan, lo pasarás en grande.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Debes cuidar más lo que comes y bebes en los días festivos, cuando todo parece resultar de color de rosa, y ahora pagas las consecuencias con molestias estomacales. Una dieta adecuada durante unos días te devolverá a la normalidad.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los nativos de Cáncer que tengan familia tenderán a incrementar en la primera los lazos de afectividad necesarios para afrontar el futuro con una mayor tranquilidad. Conseguirán la seguridad necesaria para conseguir en este curso la mayoría de sus objetivos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Llegarán buenas noticias para tu vida profesional, ya que se cumplirán una serie de condiciones que esperabas desde hace tiempo para aspirar legítimamente a subir de cargo. La pelea será dura, pero partirás con gran ventaja.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si ves que tu condición física comienza a ser un poco ruinosa, en el momento de tomar las riendas de la situación y comenzar un plan de alimentación sana y de ejercicio regular, antes de que los problemas estéticos pasen a ser médicos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las tareas domésticas requerirán más atención debido a posibles imprevistos. Te conviene beber mucha agua, para drenar mejor los tejidos, que presentan cierta congestión.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás éxito con las nuevas tareas profesionales, lo que te ayudará a conseguir un ascenso y mejores emolumentos antes de lo que esperabas. A cambio, te ganarás la enemistad de algunos que se creían en mejor situación.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Podrías estar sentando ahora las bases de su futuro profesional, y debes poner todas tus fuerzas en este empeño, comprobar que tienes las bazas necesarias para el triunfo. Tal vez te haga falta un punto de creatividad.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Vivirás con cierta alarma la aproximación sentimental de una persona a quien tú solo veías como una amistad. Si no tienes pareja, no te conviene cerrar ninguna puerta y reflexionar sobre las cosas que han dado pie a esta situación.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las decisiones rápidas en el terreno sentimental pueden arruinar una buena relación. Aplica la prudencia y tómate las cosas con calma, sobre todo no pienses que las decisiones de los demás son caprichosas, aprende a ponerte en su lugar.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu prudencia y buenas formas pueden tener hoy un límite si algún compañero de trabajo o estudios se pasa con sus comentarios insidiosos. Puedes sorprenderte a ti mismo llegando a las manos para defender tu honor.