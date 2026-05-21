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Rubia enamoró: las bellas chicas que cautivaron en la final Marathón-Motagua

Enamoraron: las hermosas chicas que engalanaron la previa de la ida de la Gran Final del Clausura 2026.

Rubia enamoró: las bellas chicas que cautivaron en la final Marathón-Motagua
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Te compartimos las mejores imágenes de la previa, ambiente y las chicas que enamoraron para la final del Clausura 2026.

 Fotos OPSA: Yoseph Amaya - Neptalí Romero
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La afición verdolaga no se quedó atrás y se sumó a los apoyos a su equipo en la Gran Final del Clausura 2026.
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La presencia femenina una vez más engalanó en la Liga Nacional, y la final no se quedó atrás.
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No hay duda que cuando se habla de belleza hay que mencionar a las seguidoras del Marathón.
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Te compartimos las mejores imágenes del ambiente y las chicas que enamoraron antes del esperado partido.
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¡Su corazón verdolaga! La bella hincha del Marathón que fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
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La periodista Tanya Rodríguez también se hizo presente en el recinto sampedrano para disfrutar de la gran final.
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Las chicas se fueron para apoyar a sus equipos favoritos en la Gran Final del Clausura 2026.
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¡Selfie para el recuerdo! Esta hermosa chica cautivó en la previa de la gran final con su sonrisa.
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¡PERO QUÉ BELLA! La linda aficionada del Marathón que robó suspiros en las graderías del recinto sampedrano.
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Gran ambiente se vivió en la previa del Marathón vs Motagua desde todos los sectores del Estadio Morazán.
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Bien identificada y con una hermosa sonrisa llegó la fanática del Monstruo Verde.
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A la expectativa está la aficionada con un buen resultado del Monstruo Verde.
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La bella argentina que siempre llega para dar apoyo: otra vez enamorando a los aficionados, ahora en el Morazán.
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Los aficionados llegaron para disfrutar de una atractiva final del Clausura 2026.
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