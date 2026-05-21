Rubia enamoró: las bellas chicas que cautivaron en la final Marathón-Motagua

Te compartimos las mejores imágenes de la previa, ambiente y las chicas que enamoraron para la final del Clausura 2026.
La afición verdolaga no se quedó atrás y se sumó a los apoyos a su equipo en la Gran Final del Clausura 2026.
La presencia femenina una vez más engalanó en la Liga Nacional, y la final no se quedó atrás.
No hay duda que cuando se habla de belleza hay que mencionar a las seguidoras del Marathón.
Te compartimos las mejores imágenes del ambiente y las chicas que enamoraron antes del esperado partido.
¡Su corazón verdolaga! La bella hincha del Marathón que fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
La periodista Tanya Rodríguez también se hizo presente en el recinto sampedrano para disfrutar de la gran final.
Las chicas se fueron para apoyar a sus equipos favoritos en la Gran Final del Clausura 2026.
¡Selfie para el recuerdo! Esta hermosa chica cautivó en la previa de la gran final con su sonrisa.
¡PERO QUÉ BELLA! La linda aficionada del Marathón que robó suspiros en las graderías del recinto sampedrano.
Gran ambiente se vivió en la previa del Marathón vs Motagua desde todos los sectores del Estadio Morazán.
Bien identificada y con una hermosa sonrisa llegó la fanática del Monstruo Verde.
A la expectativa está la aficionada con un buen resultado del Monstruo Verde.
La bella argentina que siempre llega para dar apoyo: otra vez enamorando a los aficionados, ahora en el Morazán.
Los aficionados llegaron para disfrutar de una atractiva final del Clausura 2026.