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Prensa reacciona tras la final Marathón vs Motagua y esto dicen de Farioli

"Aburrido encuentro" y "El monstruo perdió y mucho en casa": Prensa reacciona tras la ida de la Gran Final entre Marathón vs Motagua.

Prensa reacciona tras la final Marathón vs Motagua y esto dicen de Farioli
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Marathón empató 1-1 ante Motagua en la primera batalla de la Gran Final del Clausura 2026: esto dicen en redes tras el partido.
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Mario Jafeth Moreno resaltó el ambiente en el Morazán: "Segura multa, pero qué recibimiento más espectacular el de Marathón en el estadio Morazán".
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Óscar Funes también destacó a Farioli: "Brian tiene calidad y carácter. Ese gol y en ese contexto, lo describe perfectamente como futbolista. El argentino ha sacado su mejor versión en el momento más determinante del campeonato".
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German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Lo mejor entre Marathón y Motagua fue ese ambientazo. El verde nunca pareció que se estaba jugando un partido por el título. Es digno de estudio el motivo de los minutos de Odín en finales. Partido serio del Motagua".
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Erika Williams: "Marathón ha hecho un excelente papel de finalista, es un show espectacular para sus fanáticos y no rendirse también. Predije el empate, sabía que hoy el verde no perdería".
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Felipe Valencia: "Espectacular la organización de Marathón para la gran final. Espectáculo dentro del campo para el aficionado que llegó y paz para el que va saliendo. 10/10 en eso el monstruo, impecable".
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Julio Cruz de EL HERALDO: "Aburrido encuentro en su mayoría. Este equipo es alérgico a mantener ventajas y una vez deja ir una oportunidad de oro. Tocará definir el domingo a las 5 pm ante un Nacional lleno, tocará...".
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Y señaló esta acción en el gol de Marathón: "Voy a decir algo que, quizás, a algunos no gusten o me digan llorón. ¿En el gol de Marathón no hay offside por alguien que obstruye visión? Recuerdo que a Motagua en una final le anularon un gol así. Pregunto".
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Walter García, periodista de DIEZ: "1000/10 el espectáculo y a la afición de Marathón. Un verdadero show, lástima que Marathón no sacó provecho de su localía y ganó el partido. Pero fuera del fútbol, fue un verdadero show el que realizó la junta directiva de Marathón".
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TDTV resaltó el trabajo de Farioli: "Por más extranjeros así en el fútbol hondureño. Qué escándalo de jugador".
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La portada de Diario DIEZ: "Farioli le da vida al Monstruo para la vuelta"
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Gustavo Roca, periodista de DIEZ: "Marathón no pudo en un Morazán pintado de verde y termina cediendo un empate contra los azules en la final de ida. Ahora va cuesta arriba a Tegucigalpa, donde el Motagua buscará dar la vuelta olímpica EMPUJADOS POR SU GENTE".
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Y complementó: "No nos engañemos. El gol de Farioli no es un bálsamo para el Marathón. Hoy el monstruo perdió y mucho en casa... ir a cerrar a Tegucigalpa con 30 mil personas en contra no es cosa fácil. Ya la final se va decantando para un lado...".
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Y también resaltó lo hecho en el Morazán con el show: "LO MÁS TOP DE LA FINAL DE IDA: La afición del Marathón se lució de inicio a final. Pusieron el show ante un partido que no estuvo tan bueno".
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ESPN Centroamérica: "DRAMA AL MÁXIMO EN HONDURAS. Cuando parecía que Motagua sacaba un TRIUNFAZO como visitante, Farioli marcó sobre la hora para que la Gran Final se vaya igualada al Chelato Uclés".
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Heber Betancourt, periodista de LA PRENSA: "En un cierre INFARTANTE, Marathón logró empatar 1-1 ante Motagua y dejó todo abierto para la gran vuelta".
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Johan Raudales, periodista de DIEZ: "Marathón ha sacado un empate en el último minuto ante Motagua, pero es un TREMENDO RESULTADO para el azul".
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