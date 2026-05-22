Agentes asesinados habrían dejado su misión oficial para realizar supuesto “quite de dinero”

Las investigaciones en torno a la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) revelan nuevas líneas que apuntan a posibles irregularidades en la operación realizada el pasado 21 de mayo en el sector de Corinto, Cortés.
Fuentes revelaron a LA PRENSA que en el libro de novedades de la Policía Nacional quedó registrado que el equipo policial tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, donde finalmente ocurrió el enfrentamiento armado.
Según las líneas de investigación, a los policías se les habría ordenado una misión en Colón, pero se habrían desviado por voluntad propia para realizar un supuesto “quite de dinero y droga” a una estructura presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Es parte de las hipótesis que se están manejando y por esa razón justo en este momento se está llevando a cabo una reunión con la fiscal asignada al caso para plantear todas las hipótesis que se tienen y a partir de allí establecer la serie de diligencias con las que hay que cumplir a fin de que una de estas se vuelva verdad”, expresó a LA PRENSA el subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte.
De acuerdo con estas versiones, dicho desvío de la misión habría sido determinante en el desenlace violento del operativo que terminó con la muerte de los cinco agentes.
Ruiz añadió que “la otra está relacionada con posible ubicación de dinero y igual se está recabando la mayor cantidad de información posible a fin de estar claro con cada uno de estos extremos".
Según fuentes no oficiales, el oficial a cargo del equipo, el subcomisario Lester Amador, ya tendría antecedentes relacionados con ese mismo tipo de hechos vinculados a "supuestos robos de dinero".
Una imagen divulgada de manera exclusiva revela el registro donde se establece que: “A las 22:20 horas salió el subcomisario de policía Lester Amador al mando de un equipo de agentes de la Dipampco, quienes se dirigen al departamento de Colón a dar cumplimiento de la misión de trabajo 018-2026”.
Asimismo, el jefe de la DPI indicó que ya se “se obtuvo ya un dato en donde hubo un llamado de auxilio por parte de una de las personas que estaban dentro de la vivienda que al ver ingresar a los policías pensara que se tratara de gente de un grupo delictivo organizado”.
El documento oficial de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional detalla además que la “Misión General” asignada era el departamento de Colón, mientras que la “Misión particular” consistía en vigilancia sobre un caso del delito de drogas.
En el escrito también se identifica como responsable de la misión al subcomisario Lester Josué Amador Herrera, junto a los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez, quienes fallecieron durante la operación.
Por otro lado, el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Wilber Mayes, confirmó en que dentro de las investigaciones internas se analizan estas posibles irregularidades en la acción ejecutada por los uniformados.
“No iba dirigida esa acción ahí porque no tenía el visto bueno primeramente de las autoridades policiales y tampoco tenían la autorización legal que establecen los órganos jurisdiccionales de Honduras para poder llevar a cabo este tipo de operaciones”, manifestó Mayes.
De acuerdo con lo expuesto, los agentes tenían asignadas labores de vigilancia relacionadas con un caso de drogas en Colón y no un allanamiento en el sector de Corinto, donde ocurrió el enfrentamiento armado.
Mayes también explicó que las tareas de vigilancia dentro de la institución consisten únicamente en observar y captar movimientos mediante medios técnicos y aparatos electrónicos, sin ejecutar intervenciones operativas como allanamientos sin autorización correspondiente.