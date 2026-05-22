Agentes asesinados habrían dejado su misión oficial para realizar supuesto “quite de dinero”

“Es parte de las hipótesis que se están manejando y por esa razón justo en este momento se está llevando a cabo una reunión con la fiscal asignada al caso para plantear todas las hipótesis que se tienen y a partir de allí establecer la serie de diligencias con las que hay que cumplir a fin de que una de estas se vuelva verdad”, expresó a LA PRENSA el subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte.