Olimpia sacude el mercado y anuncia barrida de golpe; Olancho con nueve salidas

El mercado de pases en Honduras comienza a agitarse: estos son los últimos movimientos en el fútbol catracho.
Kilmar Peña buscaría ser legionario: lo quieren de Guatemala y El Salvador.
El veloz extremo del Victoria, Samuel Card interesa y mucho al Real España, pero el Marathón se ha metido en el juego por hacerse con sus servicios
Diego Vázquez fue campeón con el Real Estelí en Nicaragua y ha generado interés en varios equipos hondureños. Sin embargo, el estratega desea continuar con "El Tren del Norte".
OFICIAL // El lateral izquierdo Omar Elvir finalizó su contrato con Olancho FC y no pudo renovar su convenio.
OFICIAL // El extremo Yeison Mejía queda al margen del Olancho FC después de un año. Tiene ofertas del Antigua de Guatemala.
OFICIAL // Los Potros también confirmaron la bala del delantero panameño Jorlián Sánchez. Solo estuvo seis meses y anotó tres goles.
OFICIAL // El portero Harold Fonseca también fue anunciado como una de las salidas del cuadro olanchano tras finalizar el Clausura 2026.
LA PRENSA conoció que Gerson Argueta será renovado por el Olancho FC. El portero tomó la titularidad ante los Potros y ante la salida de Fonseca, ampliarían su vínculo.
OFICIAL // El mediocampista costarricense Gabriel Leiva se va tras seis meses con el Olancho FC.
OFICIAL // El volante hondureño Cristian Cálix también dejará las filas del Olancho FC.
OFICIAL // El zaguero paraguayo Edgar Benítez deja al equipo olanchano tras un año.
OFICIAL // El Olancho FC también anunció la salida de los jóvenes, Dariel Murillo.
LA PRENSA conoció que el futuro de Jhon Jairo con el Olancho FC se tambalea y todo parece indicar que no continuará con los Potros.
OFICIAL // El Olimpia finalizó su vínculo contractual con el lateral izquierdo, Elison Rivas, quién arribó al club en la presente temporada.
OFICIAL // Asimismo, el Olimpia anunció la salida del argentino Agustín Mulet. El sudamericano finalizó su contrato con la institución merengue.
OFICIAL // Facundo Queiróz también fue confirmado como baja del cuadro albo. Llegó para la presente temporada y se despide del club.
OFICIAL // Josman Figueroa también fue anunciado como otra de las salidas de Olimpia tras el Clausura 2026.
OFICIAL // El lateral zurdo Carlos "Mango" Sánchez fue una de las sospresas en las bajas de los leones. Llegó en 2022 al equipo y no continuará formando parte del plantel para la próxima temporada.
Aunque no ha sido anunciado, Santiago Ramírez se despidió del Olimpia tras no lograr consolidarse en el plantel de Espinel: “Toca despedirse. Agradecido por la oportunidad de jugar en el club más grande de Honduras y por todas las personas que conocí. Me hubiese gustado tener más minutos, pero por algo no se pudo. Les deseo muchos éxitos en lo que viene. Gracias por todo”
Jerry Bengtson - El delantero tendrá pláticas la directiva del Olimpia para hablar de su futuro: se habla de una posible rebaja salarial si desea continuar con los leones. En Olancho FC ya le han tocado a la puerta.
Clinton Bennett - Olimpia ha renovado el contrato del zaguero central hondureño de 23 años.
Jorge Benguché - Olimpia prepara una oferta de renovación para con el toro, pero desde Costa Rica vuelve a seducir el nombre del atacante hondureño.