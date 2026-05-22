Olimpia sacude el mercado y anuncia barrida de golpe; Olancho con nueve salidas

Aunque no ha sido anunciado, Santiago Ramírez se despidió del Olimpia tras no lograr consolidarse en el plantel de Espinel: “Toca despedirse. Agradecido por la oportunidad de jugar en el club más grande de Honduras y por todas las personas que conocí. Me hubiese gustado tener más minutos, pero por algo no se pudo. Les deseo muchos éxitos en lo que viene. Gracias por todo”