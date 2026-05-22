Carlos Espina es el nuevo propietario del Victoria y toma su primera decisión

Carlos Eduardo Espina da el salto al fútbol hondureño y se convierte en el nuevo propietario del Club Deportivo Victoria, en una apuesta que mezcla inversión, impacto social y proyección internacional.
Carlos Eduardo Espina ha dado un paso inesperado en su carrera al vincularse oficialmente con el fútbol profesional en Honduras, convirtiéndose en noticia internacional por su llegada al Club Deportivo Victoria.
El creador de contenido, conocido por su fuerte presencia en redes sociales y su enfoque en temas sociales, migración y derechos de la comunidad latina, ahora amplía su impacto al ámbito deportivo.
En las últimas horas se ha confirmado que Espina se ha convertido en nuevo propietario y accionista del histórico club hondureño.
La operación se cerró en Estados Unidos, donde el influencer firmó los documentos que lo acreditan como codueño del proyecto deportivo.
Con esta firma, Club Deportivo Victoria inicia una nueva etapa institucional con la incorporación de un perfil mediático y empresarial de gran alcance.
La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados de La Ceiba, quienes ven en esta alianza una oportunidad de crecimiento para la institución.
Espina no llega solo como inversionista, sino también como una figura que ha manifestado interés en impulsar proyectos sociales a través del fútbol.
En declaraciones previas, el nuevo propietario expresó su deseo de utilizar un club como plataforma para generar impacto comunitario positivo.
Entre sus ideas destaca la posibilidad de abrir el estadio gratuitamente al público al menos una vez al mes, acercando más el fútbol a la afición.
También ha planteado la creación de iniciativas sociales dentro del club, orientadas a fortalecer el vínculo con la comunidad local.
Dentro de su visión, Espina ha mencionado la importancia de aprovechar el talento joven de La Ceiba como base del proyecto deportivo.
El plan incluye además la colaboración con figuras sociales reconocidas como Shin Fujiyama, con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones comunitarias.
En el nuevo organigrama del club también se contempla la llegada del uruguayo Álvaro Izquierdo como gerente deportivo, aportando experiencia al área futbolística.
Con este movimiento, Victoria abre una etapa de renovación que combina inversión, presencia mediática y un enfoque social que busca transformar la estructura del club en los próximos años.