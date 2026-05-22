Real Madrid anuncia baja, petición de Mourinho y Barcelona sufre nueva salida

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, confirmó este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo, a la vez que declaró que se ve “preparado para nuevos retos”: “Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, señaló.