Real Madrid anuncia baja, petición de Mourinho y Barcelona sufre nueva salida

Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional: movimientos, salidas y refuerzos de cara a la próxima temporada.
OFICIAL // El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, dejará su condición de interino y será el técnico permanente del equipo durante las próximas dos temporadas, según anunció este viernes el club inglés.
OFICIAL // El defensa del Sevilla César Azpilicueta, ex del Chelsea y del Atlético de Madrid, entre otros clubes, anunció este viernes su retirada como futbolista profesional a los 36 años para emprender "una nueva etapa", después de veinte temporadas en la élite, y se mostró "agradecido por cada momento" vivido y todo lo que le ha dado el fútbol.
Tras su salida del Benfica, TyC Sports revela que Nicolás Otamendi y River Plate han llegado a un acuerdo para su incororación.
La Gazzetta dello Sport informa que Kepa Arrizabalaga está en la mira del Inter de Milán.
Marcelo Bielsa dejará a Uruguay tras el Mundial 2026: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo. Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo. Y personalmente voy a agradecer toda la vida al Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esta".
Bernardo Silva tras confirmar su adiós del City: "Todavía no sé dónde voy a jugar. Algún día volveré al Benfica, pero ese no es mi siguiente paso. Quiero tener resuelto mi futuro antes del Mundial para tener la cabeza limpia. Quiero un lugar más cerca de casa, dónde mi mujer y mi hija sean felices".
Fabrizio Romano adelanta que Andrés Iniesta emprenderá una nueva aventura como entrenador: dirigirá al Gulf United de la EAU División 1 de Dubái (Segunda División).
Dembélé se pronunció sobre su futuro con RMC Sport: "100% seguiré que la próxima temporada estaré en el PSG, tengo contrato".
El Inter Miami de Messi sigue interesado en incorporar a Casemiro, ex del Real Madrid y Manchester United, a la MLS. Sin embargo, tendrá que llegar a un acuerdo para comprarlos a su rival, el LA Galaxy, que posee los derechos de descubrimiento.
OFICIAL // Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City a final de temporada, tras diez años en el club y seis títulos de Premier League y uno Liga de Campeones conquistados con el club mancuniano.
Sobre su futuro, Guardiola aseguró que "No tiene planes de entrenar por un tiempo". El entrenador se tomará un descanso tras su salida del City.
Su sustituto apunta a ser Enzo Maresca, que se marchó en enero del Chelsea por discrepancias con la directiva y que ya trabajó en el City en el pasado como preparador de la cantera y como asistente del propio Guardiola.
Hansi Flick sobre el joven punta Hamza Abdel, que esta temporada ha jugado en el Juvenil A azulgrana cedido por el Al-Ahly: "Estamos planificando la pretemporada y ya veremos qué jugadores me llevo de la Masia", ha respondido sobre Hamza, que disputará el Mundial con Egipto y sobre el que el club azulgrana tiene una opción de compra de 3 millones de euros.
El presidente del Inter de Milán respondió a DSPORTS Radio FM sobre el posible fichaje de Diego Simeone como entrenador: "Veo al Cholo Simeone muy bien en Madrid. Siempre es su último año y al final se queda. ¿Un regreso al Inter? Si las cosas tienen que pasar, pasarán tarde o temprano. No lo veo dejando el Atlético de Madrid hoy, pero el fútbol es muy impredecible".
CONFIRMADO // Thiago Alcántara se despidió del Barcelona en el último entrenamiento previo al partido contra el Valencia. Se confirmó que el excentrocampista deja su cargo como ayudante de Hansi Flick: "Me ha ayudado como asistente estos dos años. Siempre pude hablar con él. Le echaré de menos. Pero él tiene sus propios planes", ha comentado Flick sobre el exjugador azulgrana.
Informa Mundo Deportivo que el Inter de Milán tendría en la mira al defensa uruguayo Ronald Araújo del FC Barcelona.
Según COPE, José Mourinho habría puesto sobre la mesa el nombre del mediocentro danés del Sporting Club de Portugal Morten Hjulmand, jugador que quiere tener a sus órdenes.
Mediaset Sport Italia detalla que el Barcelona y la Juventus están avanzando en el traspaso de Cambiaso.
OFICIAL // David Alaba abandonará el Real Madrid a final de la presente temporada, según anunció este viernes de forma oficial el club merengue a través de un comunicado publicado en su página web.
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, confirmó este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo, a la vez que declaró que se ve “preparado para nuevos retos”: “Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, señaló.
Un futuro en el banquillo del Real Madrid que apunta al portugués José Mourinho, y Arbeloa descartó poder formar parte de su cuerpo técnico, al guardar ambos buena relación: “De posibilidades no estoy aquí para hablar. El míster tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él. Si entrena al Real Madrid lo hará con su cuerpo técnico”, declaró.
Informa Diario AS que la Juventus tiene en la mira a Brahim Díaz. El Real Madrid sabe del interés y los italianos intentarán convencer al marroquí.
Informa el periodista Ekrem Konur, que la Juventus, Inter de Milán, AC Milan y Como estarían interesados en adquirir a Dani Carvajal tras confirmar su adiós del Real Madrid.
Endrick acudió el jueves a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para visitar a sus compañeros y desde el viernes llevará a cabo una preparación previa al Mundial en las instalaciones del Real Madrid. El delantero, de 19 años, completó su cesión en la segunda mitad de temporada al Olympique Lyon francés, donde cumplió su objetivo de contar con mayor protagonismo.
El periodista Ekrem Konur informa que el AC Milan quiere incorporar a Vangelis Pavlidis la próxima temporada.