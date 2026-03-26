Furor en lanzamiento de Maratón LA PRENSA-Gatorade: Shin presente y nueva camiseta

¡Comienza la cuenta regresiva! La edición 50 de la Maratón LA PRENSA ya es un hecho y este miércoles 26 de marzo se llevo a cabo el lanzamiento del gran evento deportivo que albergará a miles de competidores.
El evento se llevo a cabo en el hotel Copantl de San Pedro Sula, en donde participaron los organizadores, patrocinadores, atletas y aliados del gran evento.
Uno de los invitados especiales es el influencer japonés Shin-Fujiyama, uno de los protagonistas en esta edición histórica de la Maratón.
Asimismo, se presentaron las rutas para los 5k, 10k y 21k para esta edición de la Maratón La Prensa.
La edición número 50 de la media Maratón LA PRENSA-Gatorade se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio en San Pedro Sula.
Se esperan más de 15 mil atletas en una de las fiestas deportivas más grandes de Honduras y de la región.
En el lanzamiento se vivieron muchas emociones: atletas, patrocinadores y organizadores compartieron un agradable momento en el Hotel Copantl de San Pedro Sula.
Representantes de Grupo OPSA en el lanzamiento de la edición 50 de la media Maratón LA PRENSA.
Las distintas marcas llevaron sus productos para los presentes y muchos disfrutaron de un agradable ambiente en San Pedro Sula.
Los patrocinadores en esta histórica edición son: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam, Gold Star, Nescafé y Fruvetsa. Y los aliados: Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol y Metrocinemas.
Los invitados pudieron disfrutar de degustaciones, cocteles, sorteos y regalías de los patrocinadores.
Los atletas disfrutaron de muchas sorpresas en el lanzamiento oficial de la nueva edición de gran evento.
Asimismo, se hizo oficial el lanzamiento de la nueva camiseta de la Maratón LA PRENSA y así la presentó Shin Fujiyama: ¡Una belleza!
Esta será la nueva piel que vestirán miles de atletas en el evento que se realizará en junio en las calles de San Pedro Sula.
Las inscripciones ya están abiertas y tienen un precio de preventa de 450 lempiras durante marzo.
La edición 50 de la Maratón LA PRENSA se celebrará el domingo 14 de junio en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año.
Cabe destacar que este año se correrá a beneficio de la Fundación 1,000 Escuelas de Shin Fujiyama.