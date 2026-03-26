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Furor en lanzamiento de Maratón LA PRENSA-Gatorade: Shin presente y nueva camiseta

Con Shin Fujiyama presente, invitados especiales y furor: así fue el lanzamiento de la histórica edición 50 de la media Maratón LA PRENSA-Gatorade.

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¡Comienza la cuenta regresiva! La edición 50 de la Maratón LA PRENSA ya es un hecho y este miércoles 26 de marzo se llevo a cabo el lanzamiento del gran evento deportivo que albergará a miles de competidores.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero / Moisés Valenzuela
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El evento se llevo a cabo en el hotel Copantl de San Pedro Sula, en donde participaron los organizadores, patrocinadores, atletas y aliados del gran evento.
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Uno de los invitados especiales es el influencer japonés Shin-Fujiyama, uno de los protagonistas en esta edición histórica de la Maratón.
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Asimismo, se presentaron las rutas para los 5k, 10k y 21k para esta edición de la Maratón La Prensa.
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La edición número 50 de la media Maratón LA PRENSA-Gatorade se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio en San Pedro Sula.
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Se esperan más de 15 mil atletas en una de las fiestas deportivas más grandes de Honduras y de la región.
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En el lanzamiento se vivieron muchas emociones: atletas, patrocinadores y organizadores compartieron un agradable momento en el Hotel Copantl de San Pedro Sula.
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Representantes de Grupo OPSA en el lanzamiento de la edición 50 de la media Maratón LA PRENSA.
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Las distintas marcas llevaron sus productos para los presentes y muchos disfrutaron de un agradable ambiente en San Pedro Sula.
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Los patrocinadores en esta histórica edición son: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam, Gold Star, Nescafé y Fruvetsa. Y los aliados: Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol y Metrocinemas.
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Los invitados pudieron disfrutar de degustaciones, cocteles, sorteos y regalías de los patrocinadores.
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Los atletas disfrutaron de muchas sorpresas en el lanzamiento oficial de la nueva edición de gran evento.
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Asimismo, se hizo oficial el lanzamiento de la nueva camiseta de la Maratón LA PRENSA y así la presentó Shin Fujiyama: ¡Una belleza!
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Esta será la nueva piel que vestirán miles de atletas en el evento que se realizará en junio en las calles de San Pedro Sula.
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Las inscripciones ya están abiertas y tienen un precio de preventa de 450 lempiras durante marzo.

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La edición 50 de la Maratón LA PRENSA se celebrará el domingo 14 de junio en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año.
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Cabe destacar que este año se correrá a beneficio de la Fundación 1,000 Escuelas de Shin Fujiyama.
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