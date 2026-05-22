“Soy totalmente inocente”: excomisario Edwin Euceda niega vínculo con masacre en Corinto

Omoa, Cortés

El excomisario de policía Edwin Euceda Barahona aseguró este viernes que no tiene ninguna relación con la masacre de policías ocurrida en Corinto, Omoa, Cortés, donde cinco agentes fueron asesinados en circunstancias aún bajo investigación.

Barahona reaccionó sorprendido luego de que su nombre comenzara a circular en redes sociales y versiones no oficiales como supuesto responsable del hecho violento.

El excomisario de policía se presentó este día a las instalaciones de la Policía Nacional para rechazar cualquier vinculación con la masacre de cinco agentes ocurrida en Corinto, Omoa, Cortés, y aseguró que teme por su seguridad tras ser señalado públicamente.

“Vengo aquí porque soy una persona totalmente inocente. Desconozco el macabro hecho violento ocurrido contra miembros de la institución policial en Corinto. Para mí fue una noticia inesperada, una sorpresa desagradable”, expresó el exoficial ante medios de comunicación.

Euceda Barabona afirmó que su nombre e imagen han sido vinculados a una estructura criminal presuntamente responsable del ataque, lo que, según dijo, lo expone a riesgos. “Temo por mi seguridad y la de mi familia”, sostuvo.

El excomisario también expresó su solidaridad con las familias de los agentes asesinados. “Ante todo, quiero unirme al saludo luctuoso de las familias de los ciudadanos de la Policía Nacional que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber”, dijo.

Durante su declaración, insistió en que no tiene relación con los hechos. “No tengo conocimiento de quiénes participaron en ese hecho ni entiendo por qué me han ubicado en un fotograma delictivo de una red criminal altamente peligrosa”, señaló.

Asimismo, cuestionó la información difundida por las autoridades y aseguró haber identificado inconsistencias en los materiales presentados. “Veo imágenes con nombres diferentes y figuras repetidas con identidades distintas, esto debe ser revisado con seriedad”, apuntó.

Euceda Barabona afirmó que durante su vida profesional se ha dedicado a actividades lícitas y al servicio público. “He sido una persona dedicada a actividades religiosas, deportivas y sociales, siempre promoviendo la sana convivencia y el respeto a la vida”, indicó.

El exfuncionario policial recordó que sirvió durante 20 años en la institución. “Fui subcomandante en esta jefatura de Colón y en mi carrera nunca me presté a situaciones que perjudicaran a ciudadanos”, declaró.

Finalmente, pidió a las autoridades revisar su caso. “Solicito que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional investiguen esta situación porque podría tratarse de una equivocación. He venido voluntariamente para esclarecer los hechos y que quede claro quién soy realmente”, concluyó.