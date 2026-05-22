Sarampión en Guatemala: así se propagó el brote del que ya llegó un caso a Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Guatemala enfrenta un brote activo de sarampión que obligó a declarar alerta roja nacional por el riesgo de expansión. El portal oficial Salud Juntos, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, advierte que cada persona vacunada ayuda a frenar la transmisión. El brote actual no apareció de forma repentina. Según la información oficial, surgió a partir de un caso índice identificado en diciembre de 2025 y se propagó rápidamente debido a brechas acumuladas de vacunación en la población. Eso significa que el brote ocurrió porque una persona infectada introdujo el virus en una población donde había suficientes personas sin vacunar. Como el sarampión es altamente contagioso, se propagó rápido. La forma de detenerlo es mantener una cobertura alta de vacunación. Las autoridades sanitarias del vecino país explican que mantener altas coberturas de vacunación es la única forma de cortar la transmisión del virus. Cuando hay grupos sin esquema completo, el sarampión encuentra terreno para avanzar con rapidez.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o respira. Una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas no vacunadas en un mismo espacio. El virus puede permanecer en el aire de un cuarto hasta dos horas después de que la persona enferma se haya retirado. Por eso, el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, escuelas, viviendas y sitios con alta circulación de personas. Hasta la actualización oficial disponible al 13 de mayo, Guatemala reportaba 6,209 casos confirmados, 7,752 casos probables y 12 fallecidos por sarampión. La mayoría de las muertes correspondía a menores de un año sin esquema completo de vacunación, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado de sarampión en Honduras mediante prueba RT-PCR positiva. El paciente es un hombre hondureño de 40 años, constructor, que ingresó al país el 19 de mayo de 2026 por la frontera de Agua Caliente. Presentaba fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de articulaciones y erupción en la piel. La investigación epidemiológica indica que residió durante los últimos seis meses en Santa Elena de la Cruz, Petén, Guatemala, país donde la Secretaría de Salud hondureña señala circulación activa del virus.

La región más afectada es Guatemala Central, seguida por Sololá y Totonicapán. El portal oficial también señala que los bebés menores de un año registran la incidencia más alta, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes aún no completan su protección. Como respuesta, Guatemala adelantó y amplió el esquema de vacunación. La estrategia incluye dosis cero para bebés de 6 a 11 meses, refuerzo para niños con esquemas atrasados y vacunación para adolescentes y adultos en municipios con casos. La OPS/OMS informó que Guatemala fortaleció la vacunación territorial para contener el sarampión en Mixco y San Juan Sacatepéquez, dos ciudades priorizadas por la circulación activa del virus y la necesidad de ampliar la cobertura de inmunización.