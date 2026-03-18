Sarampión: síntomas clave y cómo prevenirlo

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque es más frecuente en niños.
La enfermedad se manifiesta con fiebre alta, erupciones en la piel y síntomas respiratorios y se propaga fácilmente por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. En algunos casos, puede generar complicaciones graves, como neumonía.
Síntomas: ¿Cómo identificar el sarampión?
Los signos del sarampión suelen manifestarse entre una y dos semanas después de la exposición al virus. Por lo general, la enfermedad inicia con síntomas como:
Fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y pequeñas manchas blancas, podrían aparecer dentro de la boca dos a tres días después del comienzo de los síntomas.
El sarpullido característico del sarampión suele aparecer entre tres y cinco días después de los primeros síntomas. Inicialmente, se presenta como pequeñas manchas rojas en todo el cuerpo.
En casos más graves puede provocar, infección de oído o Diarrea.
¿Cómo prevenir el sarampión?
La vacunación es la estrategia más eficaz para prevenir el sarampión. La inmunización protege a las personas contra la enfermedad y permite controlar con rapidez posibles brotes, reduciendo el riesgo de complicaciones graves.
Qué hacer si presentas síntomas de sarampión
Lo más importante es acudir al médico y evitar la automedicación. Se recomienda mantenerse bien hidratado, consumiendo agua, jugos naturales o infusiones de hierbas para reponer los líquidos perdidos debido a la fiebre.
También es aconsejable descansar la vista evitando la exposición prolongada a pantallas, permanecer en un ambiente fresco y optar por una dieta ligera, evitando alimentos grasosos.
Vacuna contra el sarampión en Honduras es preventiva, no obligatoria
La Secretaría de Salud informó, mediante un comunicado de prensa, que la vacunación contra el sarampión “no es obligatoria” en Honduras, pero enfatizó la importancia de inmunizarse para proteger a la población frente a los brotes registrados en varios países de la región.
La institución recordó que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y está disponible en todos los centros de salud del país, por lo que llamó a la población a vacunarse oportunamente.