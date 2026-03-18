Sarampión: síntomas clave y cómo prevenirlo

San Pedro Sula, Honduras

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque es más frecuente en niños. La enfermedad se manifiesta con fiebre alta, erupciones en la piel y síntomas respiratorios y se propaga fácilmente por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. En algunos casos, puede generar complicaciones graves, como neumonía.

Síntomas: ¿Cómo identificar el sarampión?

Los signos del sarampión suelen manifestarse entre una y dos semanas después de la exposición al virus. Por lo general, la enfermedad inicia con síntomas como: Fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y pequeñas manchas blancas, podrían aparecer dentro de la boca dos a tres días después del comienzo de los síntomas. El sarpullido característico del sarampión suele aparecer entre tres y cinco días después de los primeros síntomas. Inicialmente, se presenta como pequeñas manchas rojas en todo el cuerpo. En casos más graves puede provocar, infección de oído o Diarrea.

¿Cómo prevenir el sarampión?

La vacunación es la estrategia más eficaz para prevenir el sarampión. La inmunización protege a las personas contra la enfermedad y permite controlar con rapidez posibles brotes, reduciendo el riesgo de complicaciones graves.

Qué hacer si presentas síntomas de sarampión

Lo más importante es acudir al médico y evitar la automedicación. Se recomienda mantenerse bien hidratado, consumiendo agua, jugos naturales o infusiones de hierbas para reponer los líquidos perdidos debido a la fiebre. También es aconsejable descansar la vista evitando la exposición prolongada a pantallas, permanecer en un ambiente fresco y optar por una dieta ligera, evitando alimentos grasosos.

Vacuna contra el sarampión en Honduras es preventiva, no obligatoria