Real Madrid es un caos: Florentino pierde la paciencia con Mbappé y toma decisión

El ambiente en el Real Madrid vuelve a estar bajo tensión y el nombre de Kylian Mbappé aparece nuevamente en el centro de la polémica. Tras lo ocurrido, el presidente Florentino Pérez ha tomado una decisión.
Según revelan medios cercanos al entorno madridista, el cuerpo técnico del Real Madrid terminó muy molesto tras los comentarios realizados por Mbappé luego del último encuentro. La situación habría escalado antes del partido ante el Oviedo, cuando el atacante sostuvo una conversación privada con Álvaro Arbeloa.
En esa reunión, Mbappé mostró su inconformidad por haber comenzado en el banquillo, una decisión que no esperaba y que habría interpretado como una falta de confianza hacia su figura.
Sin embargo, la charla no terminó ahí. Arbeloa también le dejó claro al francés que dentro del club existe descontento por ciertas actitudes que ha mostrado recientemente.
Desde el cuerpo técnico consideran que algunos gestos de Mbappé no han sido positivos para la convivencia del vestuario y creen que el jugador ha comenzado a distanciarse del grupo en momentos importantes de la temporada.
La preocupación no solamente pasa por el banquillo o por una discusión aislada. Dentro del Real Madrid entienden que varios compañeros tampoco comprenden el comportamiento reciente del francés, especialmente por algunas reacciones públicas y actitudes que, según consideran internamente, eran totalmente evitables.
En Valdebebas creen que la situación debe corregirse cuanto antes para evitar una fractura mayor dentro del camerino.
Dentro del Real Madrid existe una frase que se repite constantemente: nadie es intocable. Los casos de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos son utilizados como ejemplo dentro de la institución para recordar que incluso las leyendas han tenido diferencias con la directiva cuando el club consideró que estaba por encima de cualquier jugador.
Por esa razón, Florentino Pérez ya tomó una decisión importante.
El presidente Florentino Pérez convocará a Mbappé a una reunión directa junto al director deportivo José Ángel Sánchez para hablar cara a cara sobre todo lo ocurrido durante la temporada.
La intención de la dirigencia no es generar un conflicto mayor, sino aclarar los malentendidos y recuperar la mejor versión del futbolista dentro del grupo.
Florentino quiere un Mbappé completamente comprometido con el proyecto deportivo, tanto dentro como fuera del campo. En el club entienden que su calidad futbolística nunca estuvo en duda, pero consideran indispensable que vuelva a integrarse plenamente al vestuario y recupere la conexión con sus compañeros.
El Real Madrid está cada vez más preocupado por las últimas acciones y comentarios de Kylian Mbappé, y se espera que Florentino Pérez mantenga conversaciones directas con la estrella francesa.
Mbappé sigue siendo una pieza clave del proyecto y Florentino Pérez no tiene intención de desprenderse de una de las máximas estrellas del fútbol mundial.
Mientras tanto, la situación mantiene al madridismo atento. Lo que parecía ser una relación perfecta entre el Real Madrid y Mbappé comienza a mostrar sus primeras grietas.
Aunque el delantero francés sigue siendo considerado una de las grandes figuras del proyecto deportivo blanco, en las oficinas del club ya existe preocupación por su comportamiento reciente y por la manera en que se ha ido alejando del grupo durante las últimas semanas.