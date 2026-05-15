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Juramentan a nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS

Dieter Fertsch Suazo fue presentado como el nuevo cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Pedro Sula, en una refinada ceremonia

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Dieter Fertsch, Stefanie Hanf, Daniela Vogl y Rafael Delgado

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
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Christine Knuth, Manuel Martínez y Kersten Bragge
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Alonso Ramos, Fuad Handal y César Tielemans
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Momento en el que Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras, juramenta a Dieter Fertsch Suazo como nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS.
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Dieter Fertsch Suazo prometió trabajar con compromiso y respeto en el intercambio cultural, económico, educativo y humano.
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Juan Carlos Villatoro y Rina Ramírez
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Peter Frohmader y Denis Rivera
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Luis Hernández, Denisa Paz y José Paz
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Gessler Lupi y Tito Serrano
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Manuel Herzog, Suyapa Padilla, Cesia Urbina, Stephanie Luna y Ricardo Rivera
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Álex Canahuati, Susy Tróchez y Maurizio Chiovelli
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Ricardo Bitzardi y Humberto Salgado
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Rommel Fuschich, Carmen Cartagena y Carlos Cárdenas
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Cónsules que representan a diferentes países y establecidos en SPS junto a la embajadora alemana Daniela Vogl, y Dieter Fertsch Suazo, nuevo cónsul alemán en la Capital Industrial.

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