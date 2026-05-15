Juramentan a nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS

Dieter Fertsch, Stefanie Hanf, Daniela Vogl y Rafael Delgado
Christine Knuth, Manuel Martínez y Kersten Bragge
Alonso Ramos, Fuad Handal y César Tielemans
Momento en el que Daniela Vogl, embajadora de Alemania en Honduras, juramenta a Dieter Fertsch Suazo como nuevo cónsul honorario de Alemania en SPS.
Dieter Fertsch Suazo prometió trabajar con compromiso y respeto en el intercambio cultural, económico, educativo y humano.
Juan Carlos Villatoro y Rina Ramírez
Peter Frohmader y Denis Rivera
Luis Hernández, Denisa Paz y José Paz
Gessler Lupi y Tito Serrano
Manuel Herzog, Suyapa Padilla, Cesia Urbina, Stephanie Luna y Ricardo Rivera
Álex Canahuati, Susy Tróchez y Maurizio Chiovelli
Ricardo Bitzardi y Humberto Salgado
Rommel Fuschich, Carmen Cartagena y Carlos Cárdenas
Cónsules que representan a diferentes países y establecidos en SPS junto a la embajadora alemana Daniela Vogl, y Dieter Fertsch Suazo, nuevo cónsul alemán en la Capital Industrial.