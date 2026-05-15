Capturan a la supuesta hermana de Esteban Ferrera, líder del cártel del Diablo

Durante un operativo desarrollado en el departamento de Yoro, autoridades capturaron este viernes a dos mujeres señaladas de supuestamente colaborar con el cártel del Diablo.
La primera detenida fue identificada como María Ramona Ferrera, alias “La Diabla”, de 37 años y residente en el municipio de Sulaco. Según la Secretaría de Seguridad, la mujer sería hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado como líder de la estructura criminal.
La segunda capturada fue identificada como Lusvinia Dahayamara Gutiérrez Palma, de 29 años, conocida con el alias de “La Poderosa” y residente en la comunidad de El Desmonte, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.
"Capturamos a dos mujeres presunta integrantes del ‘Cártel del Diablo’ en Sulaco, Yoro. Según el informe preliminar, a las sospechosas se les decomisó dinero en efectivo, presunta droga, entre otros elementos de prueba", publicó la DPI en su cuenta de X.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad confirmó el supuesto parentesco de una de las detenidas: "La Policía Nacional les dio captura a dos mujeres señaladas como colaboradoras del ‘Cártel del Diablo’; entre las detenidas se encuentra la hermana del supuesto líder del cartel".
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aclaró que hasta el momento no existe evidencia concreta sobre la ubicación exacta de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, aunque las autoridades consideran que podría permanecer oculto en zonas montañosas del departamento de Yoro.
“Tenga plena seguridad que él va a caer, ya sea vivo o muerto”, advirtió el ministro Gerzon Velásquez en una entrevista.
Mientras tanto, contingentes policiales y militares continúan desplegados en las montañas de Sulaco y Marale en busca de Yonatan Levi Estrada y Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, considerados por las autoridades como los principales cabecillas de la organización criminal.
De acuerdo con reportes, Esteban, es un exmilitar que en los últimos meses se volvió conocido en redes sociales por publicar mensajes en los que se presentaba como líder de esta estructura criminal.
Esteban ganó notoriedad en los últimos meses tras difundir varios videos a través de una página de Facebook, desde donde se dirigía directamente a la población y a supuestos integrantes de pandillas.
Las autoridades también identificaron entre los presuntos integrantes y colaboradores de la estructura criminal a Carlos Daniel Palma Murillo, alias “Calolo”; Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”; Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo”; Jarol Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”; Selvin Nani Serón Murillo, alias “Serrucho”; José Luis Ferrera, alias “Vaca Choca”; Leonel Mejía Cruz, alias “Chicho”; Ruth Dalina Martínez Hernández y una mujer identificada como Jesús Arteaga, alías "La Chuy".
La nueva captura se realizó en horas de la mañana de este viernes.