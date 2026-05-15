Sigue proceso judicial contra Adán Fúnez por caso del ambientalista Juan López

Cortés, Honduras.

Este viernes se desarrolla la audiencia inicial contra Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, Colón, y otros dos imputados vinculados al asesinato del ambientalista Juan Antonio López, hecho ocurrido en septiembre de 2024. Los acusados no fueron trasladados físicamente a la sala de audiencia, por lo que su participación se realiza de forma virtual mediante la plataforma Zoom. La diligencia judicial se lleva a cabo en una sala donde están presentes representantes de derechos humanos, familiares de los imputados, representantes del Ministerio Público y el padre Ismael Coto, conocido como “Padre Melo”.

También participa como acusador privado el abogado Eddy Tábora, en representación de la familia del ambientalista asesinado.

De acuerdo con la dinámica del proceso, esta audiencia corresponde a la etapa de evacuación de pruebas, en la cual la Fiscalía presentará los elementos probatorios en contra de los tres acusados.

Participación de las partes

Durante la audiencia, el abogado acusador privado Eddy Tábora se refirió al avance del proceso penal y a la necesidad de profundizar en las investigaciones. “En el asesinato de Juan, veníamos exigiendo que el Ministerio Público presentara acusaciones ya en el marco de, al menos los intermediarios, que pudiera identificar quiénes planificaron, quiénes ordenaron el asesinato de Juan. Esta acusación para nosotros es muy importante, sin embargo consideramos que al Ministerio Público le hace falta todavía llegar a desenmascarar a todos aquellos actores que forman parte de esta trama para asesinar al compañero Juan López”, expresó Tábora. Añadió que, a su criterio, el hecho ya estaría acreditado dentro del proceso.“La audiencia inicial básicamente lo que plantea es que hay que acreditar el hecho, el hecho está totalmente acreditado. Recordemos que además el Ministerio Público ha acusado por asociación ilícita para delinquir”, afirmó. Tábora también señaló que el caso involucra a presuntos intermediarios y personas que habrían participado en la planificación del crimen.

Acusaciones del Ministerio Público

El Ministerio Público sostiene que Adán Fúnez, junto a Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, habría participado como autor intelectual del asesinato del ambientalista. Según las investigaciones fiscales, un grupo de personas cercanas al entonces alcalde se habría asociado para planificar el crimen y contratar a sicarios. Por otro lado, Fernando Ramos, hijo de Juan Gallego, expresó: “Nosotros como familia estamos que no, que no es así, que mi papá es inocente, eso nunca se planeó, nunca se reunió, eso no fue así. Somos una persona de bien, una persona honorable; la verdad es que todo el pueblo de Tocoa está impactado con lo que está pasando, con la forma en que relacionan a Juan Gallego en esto.”

De acuerdo con información a la que tuvo acceso LA PRENSA Premium, un testigo protegido declaró que Adán Fúnez habría ofrecido alrededor de 200 mil lempiras por el asesinato de Juan Antonio López. Esta declaración sería una de las principales pruebas que el Ministerio Público presentará en la audiencia inicial del viernes 15 de mayo. Fúnez enfrenta acusaciones por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Día de la captura