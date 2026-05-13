Testigo clave: L200,000 ofreció Adán Fúnez por asesinato de Juan López

San Pedro Sula, Honduras.-

El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, ofreció unos 200 mil lempiras por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, según un testimonio de un testigo protegido presentado por el Ministerio Público en el requerimiento fiscal contra el exedil, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium. La declaración de este testigo es la prueba que el Ministerio Público presentará en la audiencia inicial del viernes 15 de mayo, con el objetivo de continuar con el proceso penal en contra del imputado por los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Fúnez fue detenido la mañana del pasado martes 12 de mayo en su vivienda en Tocoa, Colón, en un operativo en el que también se arrestó a Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Las autoridades sostienen que Fúnez, Ramos y Méndez fueron los autores intelectuales del crimen. Según las investigaciones del Ministerio Público, un grupo de personas cercanas al entonces alcalde se asociaron para asesinar al activista, contratando a sicarios para ello. López fue asesinado cerca de las ocho de la noche del catorce de septiembre de 2024, luego de haber asistido a una actividad religiosa en la iglesia San Antonio de Padua de la colonia Fabio Ochoa en Tocoa. LA PRENSA Premium había adelantado semanas después del hecho los detalles del asesinato. El requerimiento fiscal ampliado confirma la versión publicada por este medio.

El ataque contra Juan López

Según las pesquisas, después de la misa, López subió a su camioneta color café. En ese instante, un individuo con casco se aproximó por el lado del copiloto. La víctima bajó la ventanilla, oportunidad que aprovechó el sicario para dispararle repetidas veces. Aunque había otro acompañante en el carro que intentó luchar con el criminal, este se movió al frente del vehículo y continuó disparando hasta acabar con la vida del ambientalista, indica el requerimiento. El asesino huyó de la escena en una motocicleta, aunque al principio tuvo problemas para arrancarla. Al momento del atentado, otros conocidos de López salían de la iglesia. Los presentes oyeron los disparos, vieron a López herido y solicitaron ayuda a la Policía, pero él ya había muerto. Después del acto delictivo, que provocó reacciones a nivel nacional e internacional debido a que López era una figura destacada en la defensa del medio ambiente, las autoridades de Seguridad iniciaron una investigación. Conformaron equipos que recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos cercanos al lugar del crimen, e igualmente localizaron la motocicleta en la que se fugó el sicario.

" Soy inocente de lo que me acusan. El tiempo dirá que no debo nada" Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa

Gracias a las diligencias, los investigadores identificaron a Oscar Alexis Guardado Alvarenga como el individuo que, antes del homicidio, había conseguido una motocicleta azul, marca Yamaha, modelo XTZ-125E, que fue en la que llegó y, posteriormente, huyó del lugar del suceso el delincuente. Mediante el rastreo de los videos de las cámaras de seguridad, la acusación estableció que Guardado Alvarenga se encontró en la mañana del 14 de septiembre de 2024 con Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres. Estos le entregaron la motocicleta con la cual se desplazaron días antes para vigilar la vivienda del ambientalista, la iglesia donde servía y otros lugares que solía visitar. En octubre de 2024, Guardado Alvarenga, Cruz Munguía y Juárez Torres fueron arrestados y encarcelados por los delitos de asesinato y asociación ilícita.

Fechas clave 14 de septiembre de 2024: El activista Juan López fue asesinado tras salir de una actividad religiosa en la parroquia San Isidro Labrador, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón.

El activista Juan López fue asesinado tras salir de una actividad religiosa en la parroquia San Isidro Labrador, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón. 26 de septiembre de 2024: Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar allanaron la vivienda del entonces alcalde, adán fúnez, aunque no brindaron esa vez detalles ni se libró requerimiento contra él.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar allanaron la vivienda del entonces alcalde, adán fúnez, aunque no brindaron esa vez detalles ni se libró requerimiento contra él. 12 de mayo de 2026: La Policía nacional capturó al exalcalde tocoeño Adán Fúnez, y dos empresarios por suponerlos autores intelectuales del crimen de López.

Sospechosos cambios

Desde el comienzo del juicio penal, los acusados emitieron su declaración en la vía administrativa, es decir, ante los agentes de investigación. Fuentes cercanas al caso confirmaron a LA PRENSA Premium que en ese momento, los imputados estaban dispuestos a proporcionar más detalles en la audiencia de declaración del imputado ante el juez de jurisdicción nacional. “Los acusados estaban dispuestos a declarar que les habían pagado 60 mil lempiras a cada uno y a dar detalles de quiénes los habían contratado y también afirmaban no tener dinero para pagar abogado", indicó un informante a este medio. Sin embargo, "extrañamente les enviaron una abogada de Tegucigalpa que los convenció de representarlos en esa audiencia de imputado así como en la inicial, en las que les decretaron la prisión preventiva”, afirmó la fuente. Durante la audiencia preliminar, Alvarenga Guardado, a través de su abogado, solicitó someterse a un procedimiento abreviado. Esto implicaba aceptar los hechos imputados, lo que le permitiría una reducción de la pena por el delito de asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público no estuvo de acuerdo. Debido a esta decisión, los tres acusados como autores materiales del asesinato del ambientalista deben enfrentar un juicio oral y público. Este está programado para llevarse a cabo del 15 al 26 de junio en los tribunales de Tegucigalpa.

Declaración de testigo

Un testigo protegido, citado en el requerimiento fiscal, afirmó que escuchó en uno de los cuartos de la casa de Guardado Alvarenga una conversación en la que este último le manifestaba a otra persona que Ramos Gallegos le ofrecía dinero para asesinar al defensor del medio ambiente. El trabajo lo financiaría el entonces alcalde, Adán Fúnez, por un monto de 200 mil lempiras. Esta cantidad sería dividida entre tres personas, otorgando a cada uno 60 mil lempiras, indica el documento. Los involucrados fijaron el 14 de septiembre de 2024 como la fecha del crimen, tal y como finalmente sucedió.

" Los acusados estaban dispuestos a declarar que les habían pagado 60 mil lempiras a cada uno y a dar detalles de quiénes los habían contratado y también afirmaban no tener dinero para pagar abogado" Informante