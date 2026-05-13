Testigo clave: L200,000 ofreció Adán Fúnez por asesinato de Juan López

Según las pesquisas, después de la misa, López subió a su camioneta color café. En ese instante, un individuo con casco se aproximó por el lado del copiloto. La víctima bajó la ventanilla, oportunidad que aprovechó el sicario para dispararle repetidas veces.Aunque había otro acompañante en el carro que intentó luchar con el criminal, este se movió al frente del vehículo y continuó disparando hasta acabar con la vida del ambientalista, indica el requerimiento.El asesino huyó de la escena en una motocicleta, aunque al principio tuvo problemas para arrancarla.Al momento del atentado, otros conocidos de López salían de la iglesia. Los presentes oyeron los disparos, vieron a López herido y solicitaron ayuda a la Policía, pero él ya había muerto.Después del acto delictivo, que provocó reacciones a nivel nacional e internacional debido a que López era una figura destacada en la defensa del medio ambiente, las autoridades de Seguridad iniciaron una investigación. Conformaron equipos que recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos cercanos al lugar del crimen, e igualmente localizaron la motocicleta en la que se fugó el sicario.