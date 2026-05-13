Testigo clave: L200,000 ofreció Adán Fúnez por asesinato de Juan López

La declaración de un testigo protegido será una de las pruebas contra Adán Fúnez por el crimen contra el ambientalista Juan López. Involucrados se repartieron tareas para asegurar crimen y garantizarse protección

San Pedro Sula, Honduras.-

El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, ofreció unos 200 mil lempiras por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, según un testimonio de un testigo protegido presentado por el Ministerio Público en el requerimiento fiscal contra el exedil, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium.

La declaración de este testigo es la prueba que el Ministerio Público presentará en la audiencia inicial del viernes 15 de mayo, con el objetivo de continuar con el proceso penal en contra del imputado por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Fúnez fue detenido la mañana del pasado martes 12 de mayo en su vivienda en Tocoa, Colón, en un operativo en el que también se arrestó a Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Las autoridades sostienen que Fúnez, Ramos y Méndez fueron los autores intelectuales del crimen.

Según las investigaciones del Ministerio Público, un grupo de personas cercanas al entonces alcalde se asociaron para asesinar al activista, contratando a sicarios para ello.

López fue asesinado cerca de las ocho de la noche del catorce de septiembre de 2024, luego de haber asistido a una actividad religiosa en la iglesia San Antonio de Padua de la colonia Fabio Ochoa en Tocoa.

LA PRENSA Premium había adelantado semanas después del hecho los detalles del asesinato. El requerimiento fiscal ampliado confirma la versión publicada por este medio.

El ataque contra Juan López

Según las pesquisas, después de la misa, López subió a su camioneta color café. En ese instante, un individuo con casco se aproximó por el lado del copiloto. La víctima bajó la ventanilla, oportunidad que aprovechó el sicario para dispararle repetidas veces.

Aunque había otro acompañante en el carro que intentó luchar con el criminal, este se movió al frente del vehículo y continuó disparando hasta acabar con la vida del ambientalista, indica el requerimiento.

El asesino huyó de la escena en una motocicleta, aunque al principio tuvo problemas para arrancarla.

Al momento del atentado, otros conocidos de López salían de la iglesia. Los presentes oyeron los disparos, vieron a López herido y solicitaron ayuda a la Policía, pero él ya había muerto.

Después del acto delictivo, que provocó reacciones a nivel nacional e internacional debido a que López era una figura destacada en la defensa del medio ambiente, las autoridades de Seguridad iniciaron una investigación. Conformaron equipos que recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos cercanos al lugar del crimen, e igualmente localizaron la motocicleta en la que se fugó el sicario.

" Soy inocente de lo que me acusan. El tiempo dirá que no debo nada"
Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa

Gracias a las diligencias, los investigadores identificaron a Oscar Alexis Guardado Alvarenga como el individuo que, antes del homicidio, había conseguido una motocicleta azul, marca Yamaha, modelo XTZ-125E, que fue en la que llegó y, posteriormente, huyó del lugar del suceso el delincuente.

Mediante el rastreo de los videos de las cámaras de seguridad, la acusación estableció que Guardado Alvarenga se encontró en la mañana del 14 de septiembre de 2024 con Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres. Estos le entregaron la motocicleta con la cual se desplazaron días antes para vigilar la vivienda del ambientalista, la iglesia donde servía y otros lugares que solía visitar.

En octubre de 2024, Guardado Alvarenga, Cruz Munguía y Juárez Torres fueron arrestados y encarcelados por los delitos de asesinato y asociación ilícita.

Fechas clave

  • 14 de septiembre de 2024: El activista Juan López fue asesinado tras salir de una actividad religiosa en la parroquia San Isidro Labrador, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón.
  • 26 de septiembre de 2024: Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar allanaron la vivienda del entonces alcalde, adán fúnez, aunque no brindaron esa vez detalles ni se libró requerimiento contra él.
  • 12 de mayo de 2026: La Policía nacional capturó al exalcalde tocoeño Adán Fúnez, y dos empresarios por suponerlos autores intelectuales del crimen de López.

Sospechosos cambios

Desde el comienzo del juicio penal, los acusados emitieron su declaración en la vía administrativa, es decir, ante los agentes de investigación. Fuentes cercanas al caso confirmaron a LA PRENSA Premium que en ese momento, los imputados estaban dispuestos a proporcionar más detalles en la audiencia de declaración del imputado ante el juez de jurisdicción nacional.

“Los acusados estaban dispuestos a declarar que les habían pagado 60 mil lempiras a cada uno y a dar detalles de quiénes los habían contratado y también afirmaban no tener dinero para pagar abogado", indicó un informante a este medio.

Sin embargo, "extrañamente les enviaron una abogada de Tegucigalpa que los convenció de representarlos en esa audiencia de imputado así como en la inicial, en las que les decretaron la prisión preventiva”, afirmó la fuente.

Durante la audiencia preliminar, Alvarenga Guardado, a través de su abogado, solicitó someterse a un procedimiento abreviado. Esto implicaba aceptar los hechos imputados, lo que le permitiría una reducción de la pena por el delito de asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público no estuvo de acuerdo.

Debido a esta decisión, los tres acusados como autores materiales del asesinato del ambientalista deben enfrentar un juicio oral y público. Este está programado para llevarse a cabo del 15 al 26 de junio en los tribunales de Tegucigalpa.

Juan López acababa de salir de la iglesia San Antonio de Padua de la colonia Fabio Ulloa en Tocoa cuando fue asesinado. Un sicario, que estudió sus movimientos, esperó a que López abordara su automóvil para dispararle.

Juan López acababa de salir de la iglesia San Antonio de Padua de la colonia Fabio Ulloa en Tocoa cuando fue asesinado. Un sicario, que estudió sus movimientos, esperó a que López abordara su automóvil para dispararle.

(Foto: LA PRENSA)

Declaración de testigo

Un testigo protegido, citado en el requerimiento fiscal, afirmó que escuchó en uno de los cuartos de la casa de Guardado Alvarenga una conversación en la que este último le manifestaba a otra persona que Ramos Gallegos le ofrecía dinero para asesinar al defensor del medio ambiente.

El trabajo lo financiaría el entonces alcalde, Adán Fúnez, por un monto de 200 mil lempiras. Esta cantidad sería dividida entre tres personas, otorgando a cada uno 60 mil lempiras, indica el documento.

Los involucrados fijaron el 14 de septiembre de 2024 como la fecha del crimen, tal y como finalmente sucedió.

" Los acusados estaban dispuestos a declarar que les habían pagado 60 mil lempiras a cada uno y a dar detalles de quiénes los habían contratado y también afirmaban no tener dinero para pagar abogado"
Informante

En el expediente se señala que, en ese momento, Guardado Alvarenga era el colaborador más cercano de Ramos Gallegos, a quien apoyaba en actividades ilícitas, junto a Juárez Torres.

Durante la audiencia inicial, los fiscales demostrarán la relación y comunicaciones que tenían los acusados que participaron directamente en el asesinato del defensor del medio ambiente y regidor, así como las conexiones con los allegados al exedil, quienes fueron detenidos el 12 de mayo.

La Fiscalía sostiene que Ramos Gallegos mantenía comunicación con Méndez, quien fue contratista de la municipalidad de Tocoa en la administración de Adán Fúnez y ejerció como defensor público de la instalación de la planta térmica EcoteK, un proyecto de minería y energía al que se oponía López.

A su vez, Méndez se comunicaba con el entonces alcalde y la Fiscalía asegura que fue la persona que contactó a Ramos Gallegos para reunirse en agosto de 2024. Estos dos le mostraron fotografías de López a Guardado Alvarenga, indica el Ministerio Público.

Además de la declaración clave del testigo protegido, la Fiscalía presentará en la audiencia inicial el dictamen de autopsia de López —a quien el asesino a sueldo le provocó cinco heridas de bala—, actas de allanamientos, el informe de la motocicleta decomisada a los perpetradores —a la que le quitaron una calcomanía para evitar sospechas— y otras pruebas para demostrar el rol que tuvo cada uno de los acusados.

NOTA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

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