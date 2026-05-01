Emprender vs trabajar: ¿cómo es la visión del empleo en SPS y Téguz?

El economista Martín Barahona explicó que las diferencias observadas en las dinámicas laborales y de emprendimiento entre regiones del país responden a una combinación de factores culturales e institucionales."Seguramente, la gente en la zona norte, San Pedro Sula y otras ciudades, tiene una cultura de mayor emprendimiento por estar alejados de las instituciones o esferas de poder político gubernamental, están menos acostumbrados a depender del Gobierno, se consideran más proclives a actividades propias", mencionó.En contraste, Barahona indicó que, en la zona central, particularmente en Tegucigalpa, la cercanía con las estructuras gubernamentales ha favorecido una cultura de mayor dependencia del empleo público y de los apoyos estatales, lo que influye en la búsqueda de “una chamba en el gobierno” como primera opción laboral.Por su parte, José Luis Moncada, economista y expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señaló que "en San Pedro Sula la gente busca ser emprendedor, ya fue empleado tal vez, pero con pocos recursos se dio cuenta que puede ponerse su emprendimiento y generar mayor utilidad, le entiende más el sampedrano al tema del comercial y a una independencia económica", relató. Tal como sucedió con Laura Herrera."Creo que es una cuestión más de la oferta que hay, aquí hay más oferta de empleo y menos de emprendimiento, en cambio en la zona norte es diferente, y aparte de eso allá hay más movilidad de recursos que demandan servicios de diferente tipo que a veces lo provee los pequeños negocios", puntualizó.Sin embargo, indicó que actualmente también se observa un crecimiento del emprendimiento digital, impulsado por programas de capacitación y apoyo de cámaras de comercio y entidades financieras, lo que ha permitido el desarrollo de iniciativas como tiendas y servicios en línea.