Emprender vs trabajar: ¿cómo es la visión del empleo en SPS y Téguz?

Tegucigalpa, Honduras.

Laura Herrera pasó tres años buscando trabajo sin éxito. Tocó puertas, envió hojas de vida y pidió referencias a amistades que ocupaban "buenos puestos" en San Pedro Sula, pero ninguna oportunidad llegó. Con más de 50 años y una amplia experiencia laboral, decidió apostarle a un pequeño emprendimiento de ventas por internet. “Mi hermana me sugirió meterme a este negocio de la venta virtual y pues ahí he estado desde enero empujando la carreta, como se dice", relató. En Tegucigalpa, José Martínez vive una realidad distinta. Sale cada mañana con varias hojas de vida impresas dentro de una carpeta azul. Estudió informática y desde hace más de un año no consigue empleo formal. Mientras espera una oportunidad, sobrevive reparando computadoras y haciendo trabajos temporales. “Uno hace trabajos por días, cuando lo necesitan, pero lo que queremos es una plaza fija, eso es lo que ando necesitando ya días”, dice. Algo similar ocurre con María Núñez, de 42 años, quien comenzó a trabajar haciendo carreras en Uber (servicio de transporte privado mediante aplicación), después de perder el empleo que tenía en un negocio familiar. “Toca buscar qué hacer. Aquí en Téguz es difícil encontrar trabajo formal y a los emprendimientos no siempre les va bien en esta zona entonces es bien complicado aventurarse”, expresó. Cada historia refleja cómo cambia la percepción del empleo entre regiones del país, pues mientras en San Pedro Sula muchas personas ven el emprendimiento como una alternativa para generar ingresos, en Tegucigalpa persiste la búsqueda de estabilidad mediante un empleo formal.

Estadísticas

Esa percepción coincide con una encuesta realizada por LA PRENSA en abril pasado, en la que habitantes de Cortés mostraron mayor interés en recibir apoyo para emprender negocios propios, mientras que en Francisco Morazán predominó la necesidad de acceder a bolsas de empleo y plazas formales. A nivel general, la encuesta, basada en 588 respuestas ciudadanas, refleja un panorama marcado por la incertidumbre laboral y la búsqueda constante de estabilidad económica. Entre los encuestados, el 38.4% aseguró tener un empleo formal, mientras que un 24.5% trabaja por cuenta propia y un 17% afirmó estar desempleado. Al consultar sobre los principales obstáculos para conseguir trabajo, el 58% señaló que no existen suficientes oportunidades laborales, seguido por un 27% que considera que los salarios son demasiado bajos. Otro 11% indicó que la experiencia previa sigue siendo una de las mayores barreras para acceder a una plaza. Al analizar la encuesta por geografía, encontramos que en Francisco Morazán predomina la necesidad de empleo formal y estabilidad laboral, donde el 33.9% busca una plaza formal; en cambio, en Cortés destaca una mayor inclinación al emprendimiento, con un 42.2% que prefiere iniciar un negocio propio y un 35.6% que pide apoyo para emprender. Otro dato relevante de la encuesta es que el 55% de los participantes son hombres, el 53% cuenta con estudios universitarios concluidos y el 47% es mayor de 55 años.

Panorama

El economista Martín Barahona explicó que las diferencias observadas en las dinámicas laborales y de emprendimiento entre regiones del país responden a una combinación de factores culturales e institucionales. "Seguramente, la gente en la zona norte, San Pedro Sula y otras ciudades, tiene una cultura de mayor emprendimiento por estar alejados de las instituciones o esferas de poder político gubernamental, están menos acostumbrados a depender del Gobierno, se consideran más proclives a actividades propias", mencionó. En contraste, Barahona indicó que, en la zona central, particularmente en Tegucigalpa, la cercanía con las estructuras gubernamentales ha favorecido una cultura de mayor dependencia del empleo público y de los apoyos estatales, lo que influye en la búsqueda de “una chamba en el gobierno” como primera opción laboral. Por su parte, José Luis Moncada, economista y expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señaló que "en San Pedro Sula la gente busca ser emprendedor, ya fue empleado tal vez, pero con pocos recursos se dio cuenta que puede ponerse su emprendimiento y generar mayor utilidad, le entiende más el sampedrano al tema del comercial y a una independencia económica", relató. Tal como sucedió con Laura Herrera. "Creo que es una cuestión más de la oferta que hay, aquí hay más oferta de empleo y menos de emprendimiento, en cambio en la zona norte es diferente, y aparte de eso allá hay más movilidad de recursos que demandan servicios de diferente tipo que a veces lo provee los pequeños negocios", puntualizó. Sin embargo, indicó que actualmente también se observa un crecimiento del emprendimiento digital, impulsado por programas de capacitación y apoyo de cámaras de comercio y entidades financieras, lo que ha permitido el desarrollo de iniciativas como tiendas y servicios en línea.

Registros

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Fuerza de Trabajo en 2025 alcanzó los 4.2 millones de personas, de las cuales 4 millones se encuentran ocupadas y 210,015 en condición de desocupación, es decir, personas que no han logrado insertarse en el mercado laboral, pero continúan en la búsqueda de empleo. Esto se traduce en una tasa de desocupación del 4.9%, la más baja en comparación con años anteriores.

En cuanto a la composición del desempleo, datos en poder de LA PRENSA Premium revelan que el 45.1% de los desocupados son jóvenes entre 19 y 29 años, equivalente a 95,205 personas. En contraste, dentro de la población ocupada, solo el 26% pertenece a este mismo rango de edad, es decir, alrededor de 1,054,162 jóvenes con empleo. Aun así, persiste el reclamo de quienes señalan que, a partir de los 30 años, las oportunidades laborales se reducen significativamente, tal como reflejan diversos testimonios recopilados por este medio. Según el desglose del INE, 33,998 desocupados tienen entre 30 y 35 años (16%); 24,580 entre 36 y 44 años (12%); 29,349 entre 45 y 59 años (14%); y 8,441 son adultos mayores de 60 años (4%).

En cuanto a la estructura del empleo, los datos indican que el 51% de la fuerza laboral hondureña se desempeña en la empresa privada, lo que representa a más de dos millones de trabajadores. En contraste, el sector público emplea a 258,326 personas, cifra que podría variar a la baja en 2026 debido a procesos de cierre, fusión y supresión de algunas secretarías de Estado. En el caso específico de San Pedro Sula, la fuerza de trabajo es de 327,240 personas. De estas, 311,886 millones están ocupados y 15,354 desocupados.