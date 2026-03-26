Sector empresarial resalta Ley de Empleo Parcial como impulso al trabajo formal

San Pedro Sula

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), agradeció a los diputados del Congreso Nacional por la aprobación de la Ley de Empleo Parcial, al considerar que permitirá ampliar las oportunidades laborales en el país, especialmente para sectores con limitaciones para acceder a jornadas completas. Qubain señaló que la normativa es resultado de gestiones impulsadas desde la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022, decisión que calificó como un “error grave” por su impacto en la economía y en las condiciones sociales de miles de hondureños. “El país necesitaba un marco legal que permitiera a quienes no pueden trabajar tiempo completo acceder a empleo formal con todos sus derechos”, afirmó.

El dirigente empresarial indicó que la ley responde a realidades específicas de la población, como estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes requieren esquemas laborales más flexibles para integrarse al mercado formal. Asimismo, sostuvo que la eliminación del empleo por hora afectó principalmente a quienes dependían de este tipo de contratación. “Muchos jóvenes se vieron obligados a migrar al sector informal, donde perciben ingresos bajos y sin garantías laborales”, agregó. Con la entrada en vigor de la Ley de Empleo Parcial, se abre la posibilidad de contratación formal para trabajos temporales o de medio tiempo, especialmente en sectores como turismo, restaurantes y hoteles, que incrementan su demanda en temporadas específicas como Semana Santa. Qubain destacó que las nuevas condiciones laborales incluyen beneficios como el pago proporcional del décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones, prestaciones laborales y acceso al Seguro Social.