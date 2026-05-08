Matan a balazos a conductor de bus en calle Los Alcaldes de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un conductor de una unidad de transporte fue asesinado a disparos la tarde de este viernes en la calle Los Alcaldes, a la altura del sector de Las Torres, en la capital hondureña.

El ataque armado se registró en plena vía pública, donde la víctima perdió la vida de forma inmediata, según los primeros reportes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho violento.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al sector para acordonar la escena del crimen y comenzar con el levantamiento de indicios.

De igual forma, personal de Medicina Forense realizará el reconocimiento y posterior levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue capitalina.

Las autoridades no han brindado información sobre el posible móvil del ataque ni han confirmado la captura de sospechosos.