  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a conductor de bus en calle Los Alcaldes de Tegucigalpa

Un conductor de transporte fue asesinado a disparos en la calle Los Alcaldes, sector Las Torres, Tegucigalpa. Autoridades aún no confirman su identidad

Matan a balazos a conductor de bus en calle Los Alcaldes de Tegucigalpa

Unidad de transporte público donde fue asesinado a disparos su conductor en la calle Los Alcaldes, sector Las Torres, en Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Un conductor de una unidad de transporte fue asesinado a disparos la tarde de este viernes en la calle Los Alcaldes, a la altura del sector de Las Torres, en la capital hondureña.

El ataque armado se registró en plena vía pública, donde la víctima perdió la vida de forma inmediata, según los primeros reportes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho violento.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al sector para acordonar la escena del crimen y comenzar con el levantamiento de indicios.

De igual forma, personal de Medicina Forense realizará el reconocimiento y posterior levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue capitalina.

Las autoridades no han brindado información sobre el posible móvil del ataque ni han confirmado la captura de sospechosos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias