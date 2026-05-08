Diana Guzmán, madre de dos niños, es la joven asesinada tras conversar con sicario

Valle del Cauca, Colombia

Diana Guzmán fue asesinada después de conversar brevemente con el sicario que minutos después le disparó cuando se encontraba en inmediaciones del parque del Sagrado Corazón, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

La joven madre de dos niños fue atacada en horas de la noche del jueves 7 de mayo, cuando caminaba por el sector durante un paseo. Según versiones de testigos, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se le acercaron y, tras un breve intercambio, uno de ellos abrió fuego en repetidas ocasiones.

Gravemente herida, Diana Guzmán fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La víctima había regresado recientemente de territorio brasileño, según confirmaron personas cercanas y residentes del sector.

El ataque generó alarma entre quienes se encontraban en la zona, quienes reportaron haber escuchado varias detonaciones antes de que los agresores huyeran en la motocicleta.