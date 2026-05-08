Policía confirma exclusiva de LA PRENSA sobre líder del Cártel del Diablo

Autoridades policiales confirmaron que Esteban Ferrera, alias “El Diablo”, es el jefe operativo de la estructura criminal, mientras el liderazgo recae en Yonatan Estrada

Policía confirma exclusiva de LA PRENSA sobre líder del Cártel del Diablo

Autoridades continúan operativos contra presuntos miembros del Cártel del Diablo, estructura criminal investigada por homicidios y narcotráfico.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional confirmó este viernes información revelada previamente por LA PRENSA Premium sobre la estructura de mando del denominado Cártel del Diablo, una organización criminal señalada por múltiples hechos violentos en el departamento de Yoro.

Durante declaraciones brindadas este 8 de mayo, el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, aseguró que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, no sería el principal líder de la estructura criminal, sino el segundo al mando.

Según explicó el funcionario, el verdadero cabecilla sería Yonatan Levi Estrada Villanueva, quien además sería el encargado de administrar la página en redes sociales utilizada por el grupo criminal para difundir mensajes y videos.

La información coincide con una investigación publicada por LA PRENSA Premium el pasado 20 de marzo de 2026, en la que, a partir de fuentes ligadas a las pesquisas sobre esta organización, se reveló que el liderazgo del Cártel del Diablo recaía en un hombre de bajo perfil identificado como Yonatan Estrada.

En esa publicación también se detalló que Esteban Ferrera era únicamente el rostro visible de la estructura, debido a su aparición en videos difundidos en redes sociales relacionados con hechos violentos ocurridos en Yoro.

Las nuevas declaraciones de la DPI surgieron tras la captura de Selvin Nani Zerón Murillo, alias “Serrucho”, y Jarol Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”, presuntos integrantes del grupo criminal detenidos el jueves 7 de mayo durante una operación policial ejecutada en una zona montañosa del municipio de Marale, Francisco Morazán.

En esa acción también habría resultado herido Esteban Ferrera, según informaron las autoridades.

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Procedencia

De acuerdo con el comisionado Ponce Canales, Yonatan Levi Estrada Villanueva vivió durante varios años en México, donde presuntamente integró estructuras ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Hay una conducta transnacional, el individuo, el dueño de la página (...), empezó a trabajar como electricista, se fue para México (...), pero también se metió al Cártel de Nuevo Jalisco y ahí fue formado en estructuras criminales, y trajo esa transferencia de conducta criminal", afirmó el jefe policial durante declaraciones brindadas a HRN.

Las autoridades sostienen que, tras regresar a Honduras, Estrada Villanueva habría asumido el control de la banda “Los Mojados”, aprovechando que varios de sus integrantes se encontraban en Estados Unidos.

Según fuentes consultadas por LA PRENSA Premium, tras regresar a Honduras, Yonatan Estrada comenzó a operar junto a una estructura vinculada a los hermanos Urbina Soto, integrándose al brazo armado que mantenía presencia en el departamento de Yoro.

“Ese sujeto se trajo hasta vestimenta que usan los sicarios de los cárteles de Mexico, se apoderó de armas de alto poder y comenzó a utilizar a muchas personas humildes que, por necesidad, se están arriesgando delinquir”, reveló uno de los agentes.

Estrada, a quien describen como un sujeto violento y despiadado, logró reagrupar a hombres armados y comenzó a operar inicialmente en el robo de ganado y asaltos.

Con el paso del tiempo, la estructura habría evolucionado hacia actividades relacionadas con el tráfico de drogas bajo el nombre del Cártel del Diablo.

Actualmente, el Cártel del Diablo es investigado por su posible participación en homicidios ocurridos desde 2025 en distintos municipios de Yoro, incluida la masacre de cinco hombres registrada el 13 de marzo en la aldea El Espino, en Sulaco.

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Redacción web
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