Policía confirma exclusiva de LA PRENSA sobre líder del Cártel del Diablo

La <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/policia-nacional-actualiza-lista-mas-buscados-honduras-incluye-el-diablo-JB30317259">Policía Nacional</a></b> confirmó este viernes información revelada previamente por LA PRENSA Premium sobre la estructura de mando del denominado <a href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/descuartizador-serrucho-dos-sicarios-diablo-detenidos-estaban-cueva-IH30517609">Cártel del Diablo</a>, una organización criminal señalada por múltiples hechos violentos en el departamento de Yoro.Durante declaraciones brindadas este 8 de mayo, el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, aseguró que <a href="https://www.laprensa.hn/sucesos/buscan-captura-esteban-ferrera-cartel-diablo-pastor-oscar-nunez-DD30443918">Esteban Gumercindo Ferrera Rodas</a>, alias “El Diablo”, no sería el principal líder de la estructura criminal, sino el segundo al mando.Según explicó el funcionario, el verdadero cabecilla sería <b>Yonatan Levi Estrada Villanueva</b>, quien además sería el encargado de administrar la página en redes sociales utilizada por el grupo criminal para difundir mensajes y videos.La información coincide con una investigación publicada por LA PRENSA Premium el pasado 20 de marzo de 2026, en la que, a partir de fuentes ligadas a las pesquisas sobre esta organización, <a href="https://www.laprensa.hn/premium/cabecilla-cartel-diablo-yonatan-estrada-narcotrafico-BB29829091">se reveló que el liderazgo del Cártel del Diablo recaía en un hombre de bajo perfil identificado como Yonatan Estrada</a>.