Policía confirma exclusiva de LA PRENSA sobre líder del Cártel del Diablo

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional confirmó este viernes información revelada previamente por LA PRENSA Premium sobre la estructura de mando del denominado Cártel del Diablo, una organización criminal señalada por múltiples hechos violentos en el departamento de Yoro. Durante declaraciones brindadas este 8 de mayo, el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, aseguró que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, no sería el principal líder de la estructura criminal, sino el segundo al mando. Según explicó el funcionario, el verdadero cabecilla sería Yonatan Levi Estrada Villanueva, quien además sería el encargado de administrar la página en redes sociales utilizada por el grupo criminal para difundir mensajes y videos. La información coincide con una investigación publicada por LA PRENSA Premium el pasado 20 de marzo de 2026, en la que, a partir de fuentes ligadas a las pesquisas sobre esta organización, se reveló que el liderazgo del Cártel del Diablo recaía en un hombre de bajo perfil identificado como Yonatan Estrada.

En esa publicación también se detalló que Esteban Ferrera era únicamente el rostro visible de la estructura, debido a su aparición en videos difundidos en redes sociales relacionados con hechos violentos ocurridos en Yoro. Las nuevas declaraciones de la DPI surgieron tras la captura de Selvin Nani Zerón Murillo, alias “Serrucho”, y Jarol Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”, presuntos integrantes del grupo criminal detenidos el jueves 7 de mayo durante una operación policial ejecutada en una zona montañosa del municipio de Marale, Francisco Morazán.

En esa acción también habría resultado herido Esteban Ferrera, según informaron las autoridades.

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