¿Quién es el verdadero cabecilla del cártel del Diablo?

Yoro, Honduras.-

El poder del cártel del Diablo, una organización criminal que ha ganado notoriedad por su accionar violento en Yoro, se ejerce desde las sombras. Aunque el hondureño Esteban Ferrera ha sido el rostro visible del grupo, tras aparecer en una serie de videos relacionados con una masacre, en realidad es otra persona quien controla sus operaciones. A partir de fuentes vinculadas a las investigaciones sobre esta estructura criminal, la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium obtuvo acceso a detalles hasta ahora desconocidos sobre su jerarquía, origen y modo de operación. El verdadero cabecilla sería Yonatan Estrada, quien formó parte de estructuras criminales ligadas al narcotráfico en México durante varios años, según revelan agentes involucrados en las investigaciones. Fuentes confirmaron a LA PRENSA Premium que el mando de ese grupo recae en Yonatan Estrada, un sujeto con bajo perfil, mientras que el segundo encargado es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, quien ha sido más visible al figurar en videos difundidos en las redes sociales y un sitio web manejado supuestamente por esa estructura criminal. Se investiga la participación de la banda delictiva en muertes violentas que han ocurrido desde el año pasado en varios municipios de Yoro e incluso en la masacre más recientes de cinco hombres, registrada el 13 de marzo en la aldea El Espino de Sulaco. Yoro.

Origen del cártel del Diablo

Equipos de diferentes unidades de seguridad han participado en las investigaciones sobre los detalles del cártel del Diablo y han establecido que Estrada creció en un hogar humilde sin sus padres y fue criado por su abuela. Siendo menor, Estrada se fue a México donde creció y se unió a grupos de delincuentes ligados a cárteles de la droga. Información recopilada por agentes de inteligencia señalan que fue parte de estructuras cercanas al cártel de Sinaloa.

Fuentes relataron a LA PRENSA Premium que, aunque no saben la fecha con exactitud, Estrada regresó a Honduras y comenzó a trabajar con un grupo de los hermanos Urbina Soto, formando parte del brazo armado y de sicarios que operaban en Yoro.

“Ese sujeto se trajo hasta vestimenta que usan los sicarios de los cárteles de Mexico, se apoderó de armas de alto poder y comenzó a utilizar a muchas personas humildes que, por necesidad, se están arriesgando delinquir”, reveló uno de los agentes. Estrada, a quien describen como un sujeto violento y despiadado, logró reagrupar a hombres armados y comenzó a operar inicialmente en el robo de ganado y asaltos.

Después, incursionó en la venta de drogas con el denominado cártel del Diablo.

" Es un grupo que está bien armado y tienen logística y la ventaja es que se pierden en las montañas cuando los equipos militares andan tras su búsqueda” Investigador

Operaciones del cartel del Diablo

Según las investigaciones, Estrada y su grupo se dedican principalmente a la distribución y venta de drogas en Sulaco, El Negrito, Morazán, Orica y Arenales, donde se ha apoderado y amedrentado a los pobladores imponiéndoles hasta horarios para no salir de sus casas en horas de la noche. “Él tiene una estructuta montada para la distribución y venta de droga así como la recolección del dinero y está usando a jóvenes que son sus soldaditos, a quienes les está pagando con droga y al mantenerlos bajo ese estado los controla y da órdenes”, apuntó el investigador. En Yoro, los índices de homicidios se han disparado: los registros de la Policía Nacional señalan que solo en lo que va de marzo se han registrado hasta 133 muertes violentas, incluyendo los fallecidos en la masacre del 13 de marzo. Estrada también está inmerso en una violenta pelea de territorio por la venta de drogas con otra banda, identificada como Los Cheles, pero en los últimos meses ha ganado más territorio en la zona.

4,733 homicidios registraba Yoro desde 2013 hasta febrero de 2026

Las autoridades afirman que Estrada recibe la droga de grupos asentados en Colón y, por ahora, el sujeto se ha centrado en la distribución y venta en todas las ciudades de Yoro. “Es un grupo que está bien armado y tienen logística y la ventaja es que se pierden en las montañas cuando los equipos militares andan tras su búsqueda”. Los agentes indicaron que, al momento de la masacre en El Espino de Sulaco, el cabecilla de la banda tenía preparado un helicóptero para escapar; sin embargo, no logró hacerlo y actualmente se encuentra oculto en las montañas.