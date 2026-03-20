¿Quién es el verdadero cabecilla del cártel del Diablo?

El poder del cártel del Diablo, una organización criminal que ha ganado notoriedad por su accionar violento en Yoro, se ejerce desde las sombras. Aunque el hondureño Esteban Ferrera ha sido el rostro visible del grupo, tras aparecer en una serie de videos relacionados con una masacre, en realidad es otra persona quien controla sus operaciones.A partir de fuentes vinculadas a las investigaciones sobre esta estructura criminal, la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium obtuvo acceso a detalles hasta ahora desconocidos sobre su jerarquía, origen y modo de operación.El verdadero cabecilla sería Yonatan Estrada, quien formó parte de estructuras criminales ligadas al narcotráfico en <b>México </b>durante varios años, según revelan agentes involucrados en las investigaciones.Fuentes confirmaron a LA PRENSA Premium que el mando de ese grupo recae en Yonatan Estrada, un sujeto con bajo perfil, mientras que el segundo encargado es <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/esteban-ferrera-cabecilla-cartel-diablo-GO29725641" target="_blank">Esteban Gumercindo Ferrera Rodas,</a> quien ha sido más visible al figurar en videos difundidos en las redes sociales y un sitio web manejado supuestamente por esa estructura criminal.Se investiga la participación de la banda delictiva en muertes violentas que han ocurrido desde el año pasado en varios municipios de Yoro e incluso en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/desafiante-video-subio-diablo-masacre-sulaco-MO29727975" target="_blank">la masacre más recientes de cinco hombres</a>, registrada el 13 de marzo en la aldea El Espino de Sulaco. Yoro.