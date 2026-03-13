¿Quién es Esteban Ferrera, cabecilla del Cártel de El Diablo?

Tras la masacre reportada en las últimas horas, que dejó cinco hombres muertos en el municipio de Sulaco, Yoro, las autoridades hondureñas investigan si entre las víctimas se encuentra Esteban Ferrera, alias El Diablo, señalado como presunto líder del denominado Cártel del Diablo. Pero, ¿qué se sabe sobre este personaje?
De acuerdo con reportes preliminares, entre los fallecidos en la reciente masacre podría encontrarse Esteban, un exmilitar que en los últimos meses se volvió conocido en redes sociales por publicar mensajes en los que se presentaba como líder de esta estructura criminal. No obstante, las autoridades aún trabajan en el proceso de identificación oficial de las víctimas.
Esteban ganó notoriedad en los últimos meses tras difundir varios videos a través de una página de Facebook, desde donde se dirigía directamente a la población y a supuestos integrantes de pandillas.
"Voy a empezar identificándome con el nombre de Esteban, El Diablo, porque así me apodan", dijo en un video difundido en redes sociales.
En uno de sus mensajes más conocidos, dirigido a presuntos criminales, afirmó: "Yo los espero aquí", mientras aseguraba permanecer en una zona montañosa del departamento de Yoro.
En febrero también circuló un video atribuido al cabecilla del Cártel del Diablo, en el que afirmaba que sus acciones violentas estaban dirigidas únicamente contra pandilleros y personas dedicadas al robo, a quienes señalaban como sus objetivos.
El presunto líder también reiteraba en sus mensajes que no permitiría ataques contra personas ajenas a actividades criminales. En una de las grabaciones aseguró: "quién mate a uno inocente, yo lo mato a él".
"Nosotros no extorsionamos, no robamos, y a nombre de nosotros están extorsionando los pandilleros", aseguró.
En otro de los contenidos difundidos, el hombre afirmó que su organización no estaba involucrada en el delito de extorsión, aunque reconocía otra actividad ilícita al señalar que solo "se dedican al narcotráfico, pero no a extorsionar".
El pasado 10 de marzo, Ferrera informó en redes sociales que había creado un grupo de WhatsApp para que la ciudadanía denunciara casos de extorsión. La iniciativa fue presentada como un mecanismo para recibir información sobre actividades delictivas en la zona.
En la página atribuida al presunto líder del grupo se repetía con frecuencia el mensaje "Estamos para servir", una frase que utilizaba para proyectar una imagen de control territorial y cercanía con la población.
Tras la masacre ocurrida en Sulaco, una de las últimas publicaciones en la página vinculada al grupo asegura que su líder criminal, Esteban, El Diablo, habría sido abatido y solicita a las autoridades que les "devuelvan el cuerpo del compa".
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar la identidad de las víctimas y determinar si Ferrera figura entre los fallecidos.
Horas antes del hecho violento, el presunto cabecilla publicó un nuevo video en el que aseguraba encontrarse bebiendo en una zona montañosa de la comunidad de San Antonio, en Sulaco, argumentando que ya no le vendían bebidas alcohólicas en otros puntos del sector.