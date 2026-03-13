Estas son las cinco víctimas de la masacre registrada en Sulaco, Yoro

Las autoridades identificaron a las cinco personas que perdieron la vida en la masacre ocurrida este viernes en la aldea El Espino, en el municipio de Sulaco, Yoro, un hecho violento que ha generado consternación entre los habitantes de esa región.
El múltiple asesinato se registró en una zona rural de la aldea El Espino, en un sector montañoso del departamento de Yoro, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco hombres.
El hallazgo fue realizado por varias personas que se dirigían a realizar labores de trabajo en la zona montañosa y que, al transitar por el lugar, se encontraron con la escena del crimen.
De acuerdo con la información preliminar, los cadáveres fueron localizados en un camino de tierra que conduce hacia la montaña conocida como Portillo del Naranjo, en la ruta que comunica con el sector denominado Los Orcones.
Tras el reporte, se dio aviso a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el sitio para asegurar el área e iniciar las diligencias correspondientes.
Entre las primeras víctimas identificadas figuran César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino Rodríguez. Según versiones preliminares, este último habría regresado recientemente de Estados Unidos.
Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos en días anteriores, lo que generó preocupación entre sus familiares y allegados. En la fotografía se observa a Luis Omar Aquino Rodríguez.
Con el paso de las horas, personas cercanas a las víctimas confirmaron que sus nombres correspondían a dos de los fallecidos encontrados en el lugar de la masacre. (Fotografía de César Mauricio Banegas García).
Las otras tres personas que fueron encontrados sin vida en el lugar fueron identificadas como Marvin Moisés Casco Martínez, Ever Fabricio Zúniga Zepeda y Javier González. Las autoridades investigan si el Cártel de El Diablo tiene responsabilidad en el crimen.
Mientras avanzaban las primeras indagaciones, también surgieron versiones en redes sociales que decían que Esteban Ferrera, alias El Diablo, cabecilla del Cártel de El Diablo, sería la sexta víctima.
Incluso circularon videos en los que supuestos integrantes de ese grupo afirmaban que su líder habría muerto en el mismo hecho y solicitaban la entrega de su cuerpo.
No obstante, fuentes policiales confirmaron posteriormente que Ferrera no figura entre las víctimas de la masacre, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes son los responsables.