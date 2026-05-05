Invertech capta fondos con cuenta bancaria de su gerente en Banadesa

Muchos de los depósitos de "inversionistas" de Invertech son enviados a una cuenta bancaria de banco del Estado

Invertech capta fondos con cuenta bancaria de su gerente en Banadesa

Banadesa es una institución financiera del Estado de Honduras creada para apoyar principalmente al sector agropecuario.

 Fotografía de archivo
San Pedro Sula, Honduras.

Tras la publicación de LA PRENSA Premium sobre el funcionamiento de la empresa Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. (Invertech), que continúa operando con normalidad pese a múltiples denuncias por presunta estafa piramidal, una investigación de campo reveló como nuevo elemento el uso de una cuenta bancaria a nombre del gerente general de Invertech en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), institución estatal hondureña, para la captación de fondos de los denominados “inversionistas”.

En la cuenta figura el nombre de Manuel de Jesús Alvarado Flores, cabeza detrás de las operaciones de Invertech en el departamento de Copán, y con sucursal en San Pedro Sula.

Este hecho llamó la atención debido a que Banadesa es una entidad pública orientada sobre todo al financiamiento agrícola y no a la captación de inversiones privadas de alto rendimiento.

Especialistas consultados señalaron que, aunque las cuentas pueden ser abiertas por personas naturales dentro del sistema bancario, incluyendo a Banadesa, su uso no valida del todo la legalidad de las operaciones realizadas ni garantiza el origen ni destino de los fondos.

Momento cuando la gerente regional de Invertech envía cuentas bancarias a un periodista de LA PRENSA Premium, quien se hizo pasar como cliente interesado, para que realice un depósito e ingrese como socio.

Momento cuando la gerente regional de Invertech envía cuentas bancarias a un periodista de LA PRENSA Premium, quien se hizo pasar como cliente interesado, para que realice un depósito e ingrese como socio.

(Captura de pantalla)

Esto se produjo durante una operación realizada por este medio, en la que un periodista simuló ser un potencial "inversionista" interesado en ingresar capital rápidamente, con el objetivo de documentar el proceso de captación de la la supuesta empresa.

La investigación inició en una visita a las oficinas de Invertech en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, donde se constató que operan desde una vivienda particular en la residencial Villa Marlen. En el lugar se distribuye material promocional que invita a invertir dinero bajo promesas de altos rendimientos.

A partir de los números de contacto incluidos en los afiches se estableció comunicación directa con ellos, quienes confirmaron su funcionamiento mediante atención digital y mensajería instantánea.

En el intercambio de mensajes, una representante identificada como Lidia Guerra, gerente regional, ofreció información sobre el modelo de inversión, en el que se prometen rendimientos mensuales entre el 17% y el 22%, cifras que superan ampliamente los estándares del sistema financiero formal.

“Puede seguir reinvirtiendo para que su fecha de pago no cambie”, indicó Guerra durante la conversación, promoviendo la permanencia del capital dentro del sistema como mecanismo de crecimiento.

Además, la representante aseguró que los "inversionistas" pueden comenzar con montos bajos y luego aumentar sus aportes para obtener mayores beneficios, incluyendo bonos adicionales, como de 50,000 lempiras.

Daño económico

Investigadores de la DPI estiman que 3,000 personas están siendo afectadas al haber ingresado su dinero a la fecha en Invertech.

Durante la indagación de LA PRENSA Premium se realizó un depósito inicial de 2,700 lempiras e Invertech solicitó el envío de comprobantes para “activar el registro”; sin embargo, no se formalizó un contrato claro antes de la transferencia del dinero ni después de esta.

Posteriormente, la comunicación con los representantes de este negocio se interrumpió de manera progresiva, pese a que inicialmente se prometió atención continua de lunes a domingo.

La investigación de este medio de comunicación identificó varios elementos coincidentes con esquemas de captación irregular de fondos. El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), Marcos Cerrato, advirtió que este tipo de estructuras suelen ofrecer ganancias fuera de la realidad financiera.

“La gente debe entender que esos rendimientos no se dan en ningún lugar”, afirmó, al señalar que estos esquemas suelen operar desde viviendas sin regulación formal ni respaldo institucional.

Por su parte, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, a través de su unidad de Delitos Financieros confirmó que ya ha iniciado labores de documentación sobre Invertech tras detectar material promocional y atender extraoficialmente testimonios de posibles afectados.

Aunque hasta ahora no existen denuncias formales, las autoridades indicaron que el caso podría escalar a una investigación penal si se presentan denuncias o informes de entidades regulatorias.

Según estimaciones preliminares, alrededor de 3,000 personas podrían estar vinculadas como aportantes al esquema. Las autoridades coincidieron que este tipo de negocios suele colapsar cuando deja de ingresar nuevo capital, dejando a los últimos "inversionistas" sin posibilidad de recuperar su dinero.

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Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
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Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

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