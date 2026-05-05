Invertech capta fondos con cuenta bancaria de su gerente en Banadesa

Durante la indagación de LA PRENSA Premium se realizó un depósito inicial de 2,700 lempiras e Invertech solicitó el envío de comprobantes para “activar el registro”; sin embargo, no se formalizó un contrato claro antes de la transferencia del dinero ni después de esta.Posteriormente, la comunicación con los representantes de este negocio se interrumpió de manera progresiva, pese a que inicialmente se prometió atención continua de lunes a domingo.La investigación de este medio de comunicación identificó varios elementos coincidentes con esquemas de captación irregular de fondos. El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), Marcos Cerrato, advirtió que este tipo de estructuras suelen ofrecer ganancias fuera de la realidad financiera.“La gente debe entender que esos rendimientos no se dan en ningún lugar”, afirmó, al señalar que estos esquemas suelen operar desde viviendas sin regulación formal ni respaldo institucional.Por su parte, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, a través de su unidad de Delitos Financieros confirmó que ya ha iniciado labores de documentación sobre Invertech tras detectar material promocional y atender extraoficialmente testimonios de posibles afectados.Aunque hasta ahora no existen denuncias formales, las autoridades indicaron que el caso podría escalar a una investigación penal si se presentan denuncias o informes de entidades regulatorias.Según estimaciones preliminares, alrededor de 3,000 personas podrían estar vinculadas como aportantes al esquema. Las autoridades coincidieron que este tipo de negocios suele colapsar cuando deja de ingresar nuevo capital, dejando a los últimos "inversionistas" sin posibilidad de recuperar su dinero.