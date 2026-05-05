Invertech capta fondos con cuenta bancaria de su gerente en Banadesa

San Pedro Sula, Honduras.

Tras la publicación de LA PRENSA Premium sobre el funcionamiento de la empresa Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. (Invertech), que continúa operando con normalidad pese a múltiples denuncias por presunta estafa piramidal, una investigación de campo reveló como nuevo elemento el uso de una cuenta bancaria a nombre del gerente general de Invertech en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), institución estatal hondureña, para la captación de fondos de los denominados “inversionistas”. En la cuenta figura el nombre de Manuel de Jesús Alvarado Flores, cabeza detrás de las operaciones de Invertech en el departamento de Copán, y con sucursal en San Pedro Sula. Este hecho llamó la atención debido a que Banadesa es una entidad pública orientada sobre todo al financiamiento agrícola y no a la captación de inversiones privadas de alto rendimiento. Especialistas consultados señalaron que, aunque las cuentas pueden ser abiertas por personas naturales dentro del sistema bancario, incluyendo a Banadesa, su uso no valida del todo la legalidad de las operaciones realizadas ni garantiza el origen ni destino de los fondos.

Esto se produjo durante una operación realizada por este medio, en la que un periodista simuló ser un potencial "inversionista" interesado en ingresar capital rápidamente, con el objetivo de documentar el proceso de captación de la la supuesta empresa. La investigación inició en una visita a las oficinas de Invertech en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, donde se constató que operan desde una vivienda particular en la residencial Villa Marlen. En el lugar se distribuye material promocional que invita a invertir dinero bajo promesas de altos rendimientos. A partir de los números de contacto incluidos en los afiches se estableció comunicación directa con ellos, quienes confirmaron su funcionamiento mediante atención digital y mensajería instantánea. En el intercambio de mensajes, una representante identificada como Lidia Guerra, gerente regional, ofreció información sobre el modelo de inversión, en el que se prometen rendimientos mensuales entre el 17% y el 22%, cifras que superan ampliamente los estándares del sistema financiero formal. “Puede seguir reinvirtiendo para que su fecha de pago no cambie”, indicó Guerra durante la conversación, promoviendo la permanencia del capital dentro del sistema como mecanismo de crecimiento. Además, la representante aseguró que los "inversionistas" pueden comenzar con montos bajos y luego aumentar sus aportes para obtener mayores beneficios, incluyendo bonos adicionales, como de 50,000 lempiras.

Daño económico Investigadores de la DPI estiman que 3,000 personas están siendo afectadas al haber ingresado su dinero a la fecha en Invertech.