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Hay 3,000 socios atrapados en el esquema Invertech

Una investigación periodística de LA PRENSA Premium reveló cómo opera la captación de fondos y el impacto en al menos 3,000 personas entre Copán, Cortés y otras zonas del país, pese a que la CNBS alertó de su funcionamiento

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Miles de personas esperan respuestas tras haber invertido sus ahorros en Invertech, un esquema que promete ganancias de hasta el 22% mensual, aunque tiene indicios de un fraude piramidal.

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Al menos 3,000 personas estarían vinculadas como aportantes al esquema. Muchos confiaron en recomendaciones de conocidos y familiares para ingresar al negocio. Este es el edificio en La Entrada, Copán, donde opera el negocio.

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Algunos socios invertieron sus ahorros completos, motivados por la promesa de rendimientos superiores a los del sistema bancario formal. LA PRENSA Premium constató que el negocio seguía operando con normalidad, pese a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dijo hace tres semanas que no poseía autorización.

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Las operaciones de Invertech se desarrollan en una vivienda particular, sin señalización clara ni respaldo formal como institución financiera. Según indagaciones de este medio, el negocio empezó a captar fondos desde octubre de 2025.

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Con afiches y material promocional ofrecen beneficios atractivos, incluyendo bonificaciones por inversiones superiores a 50,000 lempiras. Al final de esta vía se localiza la sede del negocio en Copán.

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A través de una operación encubierta, LA PRENSA Premium evidenció que la empresa recibe los fondos, pero después corta la comunicación sin explicación.

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Las promesas de ingresos rápidos captaron a personas de distintos sectores, muchas sin experiencia en inversiones. En la Alcaldía de La Entrada, Copán, aclararon que Invertech tiene permiso para ofrecer servicio de Internet, pero no para captar fondos u operaciones financieras.

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Autoridades de la DPI han iniciado procesos de documentación ante posibles irregularidades en el funcionamiento del esquema. Varios meses después de abrir su oficina en Copán, Invertech abrió una sede en San Pedro Sula, lo que desató alarmas y denuncias.

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Al menos 50 personas entrevistadas expresaron su inconformidad y exigieron el cumplimiento de los pagos prometidos, según los testimonios recabados por la Unidad de Delitos Financieros de la Policía, principalmente en la sede de San Pedro Sula.

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La falta de denuncias formales limita la acción legal de las autoridades, pese a los indicios de un posible fraude piramidal.

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Un periodista encubierto logró ingresar al sistema de Invertech haciéndose pasar por inversionista, documentando el proceso de captación de fondos.

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Luego de realizar un depósito inicial de 2,700 lempiras, la comunicación con los representantes de Invertech se interrumpió, replicando un patrón denunciado.

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