William Mebarak: una vida entre letras, negocios y enfermedades

En declaraciones a la revista ¡Hola!, Shakira declaró en ese entonces: “Lo que él ha aguantado y superado básicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”.

Para ella, su padre es “un testamento de su fortaleza y una fuente constante de inspiración”.