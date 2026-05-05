William Mebarak: una vida entre letras, negocios y enfermedades

William Mebarak Chadid, padre de Shakira, de 94 años, ha enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años, incluyendo hidrocefalia, neumonía, Alzheimer y recientemente una isquemia que lo llevó a cuidados intensivos en Barranquilla. Aunque su estado generó gran preocupación, los médicos confirmaron una evolución favorable.
William Mebarak Chadid (nacido en 1931), padre de la cantante Shakira, ha tenido una trayectoria diversa y polifacética en Colombia. De origen libanés y estadounidense, se desempeñó como joyero, comerciante, locutor de radio, periodista, visitador médico, agente de seguros y profesor de literatura. Además, es escritor y autor del libro de vivencias Al viento y al azar.
Línea de tiempo de la salud de William Mebarak Chadid:
2022: Caída doméstica: sufrió una caída que lo llevó a ser atendido de emergencia. Hospitalización por neumonía: ingresado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.
2023: Cirugía por hidrocefalia: fue sometido a una intervención para tratar esta condición neurológica, que implica acumulación de líquido en el cerebro.
En declaraciones a la revista ¡Hola!, Shakira declaró en ese entonces: “Lo que él ha aguantado y superado básicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”.
Para ella, su padre es “un testamento de su fortaleza y una fuente constante de inspiración”.
2024–2025: Diagnóstico de Alzheimer y deterioro neurológico: medios reportaron que enfrentaba complicaciones propias de la edad y un cuadro de Alzheimer, lo que aumentó la preocupación sobre su calidad de vida.
Mayo 2026: Isquemia cerebral: el 2 de mayo, horas antes del multitudinario concierto de Shakira en Copacabana, sufrió una isquemia (interrupción del flujo sanguíneo).
Permaneció 24 horas en cuidados intensivos en Barranquilla, tras evolución favorable, regresó a su residencia en la ciudad, según Hola.
Posterior a su presentación gratuita en Copacabana, Brasil, Shakira publicó un extenso mensaje de agradecimiento. Incluyó un párrafo que sus fans han interpretado como confirmación de que la noticia de la recaída médica de su padre le afectó antes del concierto:
"Lo que pasó anoche en Río fue inolvidable y escalofriante. Éramos aproximadamente 2,5 millones de personas reunidas allí, y juntos pudimos reconocer el poder de la música en todos nosotros. Aunque el día fue difícil para muchos de nosotros, celebramos la vida como es, con sus altibajos e imperfecciones."
"La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos."