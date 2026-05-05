Pelea de Mbappé en Real Madrid, sus compañeros se rebelan y el club toma decisión

El ambiente en el Real Madrid vuelve a estar bajo el foco mediático, esta vez por un episodio que involucra directamente a una de sus máximas estrellas, Kylian Mbappé.
La figura de Kylian Mbappé atraviesa un momento tenso en el Real Madrid. La reciente ausencia del delantero francés por lesión ha generado un notable malestar, no solo en el club, sino también en la afición y entre algunos integrantes del vestuario.
El motivo principal es la polémica provocada por los viajes personales de Mbappé a Italia y París mientras se encontraba en proceso de recuperación.
“Eso ha molestado en los despachos de Valdebebas porque consideran que Mbappé debería haber tenido más cuidado a la hora de vigilar su exposición pública en esos viajes, especialmente el que realizó a Cagliari”, señalan.
Según diversas fuentes cercanas al club, el delantero francés también protagonizó una acalorada discusión durante un entrenamiento, luego de que un miembro del staff técnico —integrante del equipo de trabajo de Álvaro Arbeloa— señalara una posición de fuera de juego en una jugada.
La reacción del atacante no fue bien recibida, ya que habría utilizado un tono elevado y términos considerados insultantes hacia el colaborador, quien en ese momento actuaba como asistente en el ejercicio.
El incidente no cayó nada bien dentro de la institución blanca. Personas cercanas al entorno del club, incluyendo miembros del cuerpo técnico y allegados a otros futbolistas, manifestaron su descontento tanto por la actitud del jugador como por la aparente falta de una postura más firme por parte del club ante este tipo de comportamientos.
De hecho, el episodio habría reforzado una percepción que comienza a tomar fuerza dentro del vestuario: varios jugadores consideran que Mbappé ha mostrado una actitud “demasiado individualista” en las últimas semanas, algo que estaría generando incomodidad en la interna.
A esto se suman otros detalles que han alimentado el malestar, como su llegada con retraso a una comida grupal del equipo —se habla de unos 40 minutos—, lo que habría sido interpretado como una falta de compromiso con la dinámica colectiva.
Este tipo de situaciones, según se comenta, han provocado que el delantero francés esté cada vez más aislado dentro del grupo, en un vestuario históricamente caracterizado por su cohesión y jerarquía compartida.
Sin embargo, desde la dirigencia del Real Madrid el panorama se analiza con mayor calma.
Real Madrid mantiene plena confianza en el talento y el potencial de Mbappé, y no existen dudas sobre su importancia dentro del proyecto deportivo.
La prioridad de la institución pasa por encontrar la mejor manera de canalizar su rendimiento individual en beneficio del colectivo, con el objetivo de traducir su capacidad goleadora en títulos y éxitos deportivos en la próxima temporada.
En ese sentido, también se subraya que figuras como Vinícius Júnior y Jude Bellingham seguirán siendo pilares fundamentales del equipo, conformando junto a Mbappé un tridente llamado a marcar una era.
Dentro del club consideran que gran parte del desafío recaerá en el nuevo entrenador, quien tendrá la tarea de construir un sistema sólido, equilibrado y capaz de potenciar la convivencia futbolística y personal entre sus principales estrellas.
Por su parte, el entorno del futbolista ha salido al paso de las críticas mediante una declaración oficial, en la que se asegura que muchas de las versiones difundidas responden a interpretaciones exageradas de un contexto específico, marcado por un proceso de recuperación supervisado por el propio club.
“Esto no corresponde a la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza diariamente por el bien del equipo”, señalaron, intentando bajar la tensión y reafirmar la implicación del jugador.
La posibilidad del regreso de Mbappé para el próximo Clásico sigue en duda. Arbeloa admitió tras el triunfo ante el Espanyol que “tras las pruebas de la semana pasada, pensábamos que su baja sería algo más prolongada, pero veremos cómo evoluciona”.
Real España tomó la decisión de que Mbappé siga en el Real Madrid de cara a la próxima campaña.