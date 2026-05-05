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Estalla el Real Madrid: Rüdiger le dio tortazos a compañero

El vestuario del Real Madrid vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez no por lo que ocurre en el terreno de juego, sino por un episodio que habría cruzado todos los límites durante un entrenamiento.

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Bombazo en el Real Madrid. El defensor alemán Antonio Rüdiger protagonizó un encontronazo con uno de sus compañeros del equipo madridista.

Fotos Instagram.
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Con la crítica situación deportiva que vive el Real Madrid, teniendo en cuenta que están a pocos días de certificar una segunda temporada sin títulos, las tensiones que hay dentro del vestuario, tanto con el entrenador como entre los jugadores, están latentes.
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De hecho, el periodista Miguel Serrano, en el programa 'Radioestadio Noche' de la cadena Onda Cero, reveló un nuevo episodio bastante grave.
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Las miradas están puestas sobre Kylian Mbappé y su profesionalidad, pero más cuestiones preocupantes están sucediendo entre bambalinas.
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El vestuario del Real Madrid es una bomba de relojería. La temporada sin éxitos está pasando mucha factura y las tensiones son evidentes. El último incidente llevó a Antonio Rudiger.
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Según explicó el periodista Miguel 'Látigo' Serrano en Onda Cero, Rüdiger le dio un tortazo a Carreras en el vestuario del Real Madrid.

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Según este periodista, el episodio tuvo lugar entre el partido ante el Alavés y el del Betis.
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Fue en Valdebebas, según el periodista, en lo que es un nuevo choque entre jugadores del Real Madrid esta temporada.
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El central Antonio Rüdiger habría agredido al lateral Álvaro Carreras con una bofetada.
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Todo habría comenzado con una discusión entre los dos defensas durante un entrenamiento y, presuntamente, terminó con una bofetada del alemán hacia el español.
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Aunque el periodista ha asegurado que el conflicto no fue a más, se hace evidente la tensa situación que hay entre ambos futbolistas por, según la información, diferentes visiones del fútbol y la brecha generacional.

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Esto no hace más que sumarse a los problemas que también se están viviendo en el vestuario del Madrid después de un año que volverá a terminar en blanco respecto a los títulos.

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Además, Carreras también ha perdido mucho protagonismo en los últimos partidos, ya que Álvaro Arbeloa le ha quitado la titularidad después de que la actitud del lateral izquierdo en las últimas semanas no haya gustado al entrenador del conjunto blanco.
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El incidente ocurrió, supuestamente, en Valdebebas. Los dos defensas ya "habían tenido algún pique porque Rudiger entiende el futbol de una manera distinta".
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"Es de una generación distinta a la de chicos como Álvaro Carreras y, bueno, son momentos de mucha tensión en el vestuario", agregó Látigo Serrano.
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El lateral Carreras recibió una bofetada por parte de Rüdiger.
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