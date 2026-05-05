Alerta por hantavirus: qué es, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas

El hantavirus ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional tras confirmarse un brote en un crucero que navegaba en el Atlántico, donde varios pasajeros y tripulantes resultaron contagiados.
El caso ha generado preocupación debido a la gravedad de la enfermedad, aunque autoridades insisten en que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo.
El hantavirus es un grupo de virus que causa una enfermedad conocida como hantavirosis, una infección que puede afectar seriamente el sistema respiratorio o los riñones.
En el continente americano, suele manifestarse como síndrome pulmonar por hantavirus, una forma grave que compromete los pulmones.
Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. Su tasa de letalidad puede ser alta en los casos más severos, especialmente cuando el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria en etapas avanzadas.
El contagio ocurre principalmente por contacto con roedores infectados. Las personas pueden infectarse al inhalar partículas contaminadas provenientes de la orina, heces o saliva de estos animales, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.
También existe riesgo al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, nariz o ojos. En casos poco comunes, el virus puede transmitirse por mordeduras de roedores infectados. La transmisión de persona a persona es extremadamente rara.
Los síntomas iniciales suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición. En su fase temprana, la enfermedad puede confundirse con una gripe común, lo que dificulta su detección oportuna.
Entre los principales síntomas están la fiebre, fatiga, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, mareos y malestar general. También pueden presentarse náuseas, vómitos y dolor abdominal.
A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden desarrollar tos, dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho, debido a la acumulación de líquido en los pulmones, una condición que puede volverse crítica.
En cuanto al brote reciente, medios españoles informaron que en el crucero —identificado como el MV Hondius—se reportan tres fallecidos y al menos siete casos entre confirmados y sospechosos, mientras otros pacientes permanecen en estado delicado bajo vigilancia médica.
La empresa que fleta el crucero, Oceanwide Expeditions, ha precisado que a bordo del MV Hondius hay ciudadanos de 23 nacionalidades, entre pasajeros y tripulantes. El grupo más numeroso es el de filipinos, con 38; seguido por los británicos, con 23; los estadounidenses, con 17; y los españoles, con 14.
Según reportes, el barco permanece bajo medidas sanitarias estrictas mientras expertos investigan el origen del contagio, que podría estar vinculado a una exposición previa en tierra. La OMS ha señalado que, pese a la gravedad de los casos, el riesgo global es bajo debido a la limitada transmisión entre personas.