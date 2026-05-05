Met Gala 2026: mejores momentos y looks más controversiales

La temática de la Met Gala 2026 fue "Costume Art" (Arte del Vestuario), centrada en la relación entre la moda y la historia del arte a través del cuerpo. El código de vestimenta oficial, "La moda es arte" (Fashion is Art), invitó a los diseñadores a utilizar el cuerpo humano como un lienzo en blanco o una escultura. Las celebridades que asistieron, en su mayoría, se convirtieron en estatuas y lienzos perfectos para dar vida a creaciones artísticas.
Después de diez años de ausencia, Beyoncé regresó este año no sólo como invitada, también como coanfitriona.
Su atuendo joya que simulaba un esqueleto lo combinó con un abrigo de piel.
La modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner escogió el nude para resaltar su silueta con un estructurado vestido de Alta Costura de Schiaparelli.
El cantante puertorriqueño de reguetón Bad Bunny, sorprendió al llegar disfrazado de anciano. Como ya había hecho en la Super Bowl, el cantante puertorriqueño volvió a confiar en la marca Zara, del gigante textil español Inditex, para una reunión que este año se celebró con el lema 'La moda es arte'.
En esta ocasión, el artista hispano llevó un traje negro con blusa de gran lazada en el cuello. Lo acompañó con un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, reflejando su yo del futuro.
La actriz británica Gwendoline Christie posó en la alfombra blanca con un conjunto rojo.
Gwendoline Christie se hizo famosa en Juegos de Tronos, pero es considera un icono de moda.
Madonna con un look inspirado en un arte pictórico, destacó por atinar con el tema de la gala. El atuendo es un homenaje a la pintora surrealista Leonora Carrington
La cantante barbadense Rihanna llegó en impactante look plateado.
La cantante tailandesa Lisa, integrante de BlackPink, asistió con todas sus compañeras de grupo, siendo ella la que más acorde con la temática asistió, según expertos.
La cantante estadounidense Cardi B fue la última en llegar y causó asombro por su voluminoso vestido.
La diseñadora de joyas suiza Sabine Getty asistió como si de una pintura en 3D viviente se tratara.
Doechii captó las miradas de los paparazzis con su sensual vestuario.
Foto La cantante y compositora estadounidense SZA lució deslumbrante con su atuendo canario.
La gran sorpresa de la noche fue, sin duda, la aparición de la actriz estadounidense Blake Lively. Tras meses marcada por el escándalo con el actor y director Justin Baldoni, la estrella había mantenido un perfil bajo. Sin embargo, justo cuando sus abogados anunciaron el acuerdo judicial alcanzado con Baldoni, Lively reapareció en la Met Gala.
No fue un montaje ni un meme: la cantante estadounidense Katy Perry finalmente asistió a la Met Gala tras años de ausencia, durante los cuales su fandom llenó las redes con ingeniosos memes imaginando sus posibles atuendos según la temática del evento. Este 2026, la estrella recibió la esperada invitación y sorprendió al elegir un conjunto que cubría su rostro, añadiendo un aire de misterio y enigma a su aparición.
La modelo y empresaria Heidi Klum causó sensación con su disfraz. En su cuenta Instagram ofreció más detalles del atuendo. Para la Met Gala de este año, Mike Marino transformó la tela en escultura, manipulando látex y spandex con extraordinaria precisión para reflejar la quietud, delicadeza y la ilusión del mármol tallado.
Inspirado por la belleza atemporal de Veiled Vestal por Raffaelle Monti, este look difumina la línea entre la moda y las bellas artes. Una pieza de arte de moda, reinventada en movimiento.
Kim Kardashian nuevamente se destacó entre las mejores vestidas con este conjunto de látex en naranja.
La cantante Doja Cat también eligió un disfraz en látex, cuestionada por parecer un envoltorio.
La presentadora de podcasts y modelo estadounidense Emma Chamberlain fue de las primeras en llegar a la alfombra blanca, y fue de las elogiadas.