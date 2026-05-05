Met Gala 2026: mejores momentos y looks más controversiales

La temática de la Met Gala 2026 fue "Costume Art" (Arte del Vestuario), centrada en la relación entre la moda y la historia del arte a través del cuerpo. El código de vestimenta oficial, "La moda es arte" (Fashion is Art), invitó a los diseñadores a utilizar el cuerpo humano como un lienzo en blanco o una escultura. Las celebridades que asistieron, en su mayoría, se convirtieron en estatuas y lienzos perfectos para dar vida a creaciones artísticas.