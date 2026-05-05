  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 07:27 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Disfruta de un día como el de hoy saliendo a tomar un café con alguien que hace tiempo no ves.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las cuestiones del dinero estarán hoy en el centro de tus preocupaciones, pero no tiene por qué significar algo negativo, puede que aumentes tus fuentes de ingresos por algún medio en el que no habías reparado.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Posibilidad de nuevas actividades se abrirán estos días para los nativos de este signo. Desde el ámbito de lo lúdico, en especial si se trata de campos relacionados con las nuevas tecnologías, podrían pasar a lo profesional sin mucho esfuerzo.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las tensiones entre la vida laboral y sentimental pueden afectarte en un día de aparente relajo como el de hoy, pero los astros te favorecen en estos momentos en la comunicación, y tendrás la oportunidad de tomar decisiones y arreglar problemas.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Es un buen momento para realizar todo tipo de viajes, sobre todo si el destino es cercano. Puede que en los próximos días tengas algún tipo de sorpresa que requiera tu presencia en casa, pero un viaje de ida y vuelta solucionará el problema.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). No estarás tan centrado en la vida profesional como debieras, tal vez el cansancio acumulado puede repercutir sobre todo hoy en tu actividad; aun así, las noticias que recibirás de algunos asuntos serán muy positivas.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tienes que aterrizar cuanto antes para atender los asuntos más pegados a la realidad. Aparca por un momento tus fantasías para el futuro, y céntrate en el presente: es aquí y ahora donde tienes la oportunidad de progresar y mejorar.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aprovecharás la corriente de novedad y positividad para crecer en lo personal, tomando referentes y metas que te hagan sentir mucho mejor en las relaciones con tu entorno, para lo cual necesitarás la práctica de la meditación.
Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buenas perspectivas en el plano económico, y si todo te sale como esperas, mejorarás mucho más. Se avecinan cambios importantes en tu relación de pareja; puedes recibir noticias muy gratificantes que sin duda alterarán tu vida para siempre.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No te tomes tan a pecho las dificultades en el trabajo. De acuerdo, pueden hacerte sufrir en el momento, pero reconoce que cuando llegas a casa y las rememoras con perspectiva te parecen muchas veces chiquilladas sin importancia. Disfruta de un día como el de hoy.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los primeros días de esta semana girarán en torno al ahorro y te vendrá muy bien para abordar los gastos que esperas en el inicio de mes. El trabajo te tratará muy bien y disfrutarás de una jornada plagada de éxitos y novedades interesantes.
Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Posibilidad de nuevas actividades se abrirán estos días para los nativos de este signo. Desde el ámbito de lo lúdico, en especial si se trata de campos relacionados con las nuevas tecnologías, podrían pasar a lo profesional sin mucho esfuerzo.
Horóscopo de hoy, 5 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un amigo puede necesitar hoy de tu experiencia para un asunto muy concreto relacionado con cuestiones burocráticas o de trámites legales de cierta relevancia. Le ayudarás con gusto si realmente es tu amigo, aunque tal vez debas recurrir a otras personas

Cargar más fotos