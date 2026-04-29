Nos infiltramos en Invertech: pagamos L2,700 y así operan antes de desaparecer

San Pedro Sula, Honduras.

Luego que LA PRENSA Premium mostrara que la empresa Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. (Invertech) continúa operando con casi total normalidad pese a múltiples denuncias que la señalan de funcionar bajo un esquema piramidal, captando fondos de miles de personas en los departamentos de Copán, Cortés y otras zonas del país, este medio realizó un acercamiento directo para constatar su funcionamiento actual. La gestión se llevó a cabo mediante una operación encubierta en la que un periodista se hizo pasar por un potencial inversionista, interesado y desesperado por ingresar de forma inmediata como socio y dispuesto a aportar capital, con el objetivo de verificar de primera mano los mecanismos de captación utilizados por el negocio. La comuniación vía teléfono se activó tras una visita infiltrada a las oficinas de Invertech en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, donde el equipo periodístico logró ingresar a la matriz del negocio y obtener documentación promocional entregada por los mismos empleados. En los afiches publicitarios figuraba un número telefónico de contacto. Ese fue el primer punto de entrada para profundizar en el funcionamiento interno del esquema.

Comunicación con Invertech

En abril, LA PRENSA Premium escribió por primera vez al número proporcionado y la respuesta inicial fue automática. Periodista (P): "Buenas tardes, ¿Escribo a Invertech?". Invertech (I): "Gracias por comunicarte con Invertech, ¿cómo podemos ayudarte? En breve le atienden".

Para avanzar en la indagación, el periodista se hizo pasar por un residente de Quimistán, en Santa Bárbara, que manifestó su deseo por invertir tras escuchar que el negocio representaba una “buena oportunidad” para generar ganancias. P: "Muchas gracias. Me dieron su número, vivo en Quimistán, Santa Bárbara. Escribo para pedirles información, ya que me comentaron que puedo ser socio inversionista de ustedes y depositar dinero para tener una mejor tasa de interés y mejores ganancias de lo que me está dando el banco. Agradeceré me compartan cuáles son las cuentas de bancoy los primeros pasos para iniciar". Durante el primer contacto se consultó de manera directa sobre las cuentas bancarias disponibles, los requisitos para convertirse en socio y el proceso de inversión; sin embargo, aunque el mensaje fue leído por los representantes de la empresa, no se obtuvo una respuesta inmediata.

Ese mismo día, a las 4:00 de la tarde se recibió comunicación desde otro número. Se trataba de Lidia Guerra, identificada públicamente días antes como gerente regional de Invertech. A continuación se presenta un fragmento de la conversación sostenida mediante mensajes de texto y notas de audio. Lidia Guerra (LG): "Hola, hola, buenas tardes, usted pidió información sobre Invertech". P: "Buenas tardes, un gusto saludarles. Sí, escribí al otro número que tienen en publicidad. Mire que tengo la oportunidad de depositar con ustedes y tener más ingresos de los que me da el banco. No quiero dejar ir la oportunidad y ser socio, pero no sé cómo empezar, me explican por favor". LG: "Para empezar le enviaré la información de la empresa, puede leer la información, si usted tiene alguna interrogante me lo hace saber". Acto seguido envió varias láminas digitales promocionales donde se detallaban beneficios para socios, incluyendo rendimientos mensuales entre el 17% y el 22%, cifras que superan ampliamente cualquier tasa ofrecida por el sistema financiero formal.

P: "Qué buenos porcentajes de ganancia, yo quiero empezar poco a poco para ir mirando resultados ¿Puedo empezar con $100? ¿Cuándo estaría recibiendo mi primera ganancia? ¿Verdad que puedo con el paso del tiempo meter más dinero en Invertech para que me genere más ganancia o hay límite?". LG: "La empresa paga mensual, si usted entra un 15 de mes, el siguiente 15 estaría recibiendo su estado de cuenta. Luego le caerá un mensaje donde se le pregunta si va a retirar las ganancias o las va a reinvertir. Cuando usted responde ese mensaje y dice que lo va a reitrar, la empresa lo pasa al área de planillas, 10 días después de haber reibido el mensaje cae su dinero a la cuenta que usted le proporcione a la empresa". La representante aprovechó para promover la reinversión como estrategia. LG: "Puede seguir reinvirtiendo para que su fecha de pago no cambie". P: "Qué excelente oportunidad, ¿y mi dinero estará seguro? ¿Verdad que me dan algún documento o algo?". LG: "Claro que sí. Usted, al momento de ingresar a la empresa, desde ese momento le envían las cuentas bancarias y hace su depósito a la empresa. Cuando manda la foto de su depósito a la empresa, los operadores le piden sus datos y una cuenta bancaria personal donde se van a depositar sus ganancias. Los datos se piden para elaborarle un contratp, con uno se queda la empresa y el otro lo conserva usted". P: "Un vecino mío me comentó que están con una promo o algo así de bono para quienes seamos socios ahorita en abril. Me gustaría unirme ya para lograr ambas cosas". LG: “Sí hay un bono para las personas que entran con 50,000 lempiras en adelante, es un 20% encima de su inversión, al momento de pagarle la gananciase cobra con un 20% de bono". Este tipo de estímulos refuerza un patrón típico en esquemas de captación, que es premiar aportaciones más altas.

P: "Ah, es con 50,000 lempira, pero ahorita voy a probar con 100 dólares y así ya ir mirando el billetillo. Me envía las cuentas de banco por favor y el nombre de las cuentas para empezar. No quiero perder el tiempo y aprovechar a arrancar desde ahorita en abril". El equipo decidió avanzar en el proceso para documentar el siguiente paso e indicamos por escrito que no iniciaríamos una inversión de 50,000 lempiras, sino de 2,700 lempiras y solicitamos de inmediato las cuentas bancarias. Posteriormente preguntamos qué seguía. Guerra indicó el procedimiento: LG: "Luego de depositar tiene que enviar la foto del recibo que usted depositó en el banco, luego le doy un número directamente al sistema de la empresa donde usted va a mandar ese recibo y dirá que acaba de hacer el depósito. Los chicos le tomarán sus datos y le enviarán un estado de cuenta digital". Posteriormente se enviaron imágenes de cuentas bancarias, incluyendo una del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que pertenece al Estado de Honduras.

P: "Les voy a depositar. ¿Cómo sería luego el proceso? ¿Les mando foto, verdad, y ¿qué seguiría?" LG: "Para servirle". P: "Muchísimas gracias, ahora mismo me pongo en eso". P: "¿Puedo enviárselos a cualquier hora, por si es muy tarde y escribirles?". LG: "El horario de oficina es de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a domingo". Se envió una fotografía del depósito realizado y, a continuación, se preguntó cuáles eran los siguientes pasos a seguir. P: "Hola, buenas noches, ya transferí mi depósito de 100 dólares para ser socio de Invertech. Me comenta qué otros pasos siguen". LG: "El día de mañana le pedirán sus datos, ahorita le enviaré el número de registro. A este número envía su recibo". La gerente regional de Invertech volvió a enviar el número institucional destinado para este tipo de gestiones. Un día después de la conversación inicial, LA PRENSA Premium retomó el contacto y recibió respuesta mediante un audio de Manuel de Jesús Alvarado, gerente general de Invertech. P: "Buenos días". I: "Gracias por comunicarte con Invertech. ¿Cómo podemos ayudarte?". P: "Me dijeron que me contactara a este número hoy luego de haber hecho mi depósito para ser socio".

Manuel de Jesús Alvarado (MJA): "Solo me envía un comprobante de su depósito para iniciar el trámite de registro de su cuenta". P: "Con gusto (se adjunta la fotografía del depósito), me dicen qué otros pasos debo seguir".

Silencio

En la mañana se remitió el comprobante de los 2,700 lempiras y se solicitó continuar con el proceso. A partir de ese momento la comunicación se interrumpió, el mensaje fue leído, pero no respondido. El representante y cabeza de este negocio ya había incorporado el número del periodista a su directorio de contactos. A través de sus estados de WhatsApp compartió audios en los que informaba de manera general a todos los socios que se encontraba en reunión, ofrecía disculpas por no responder de inmediato y aseguraba que su ocupación obedecía a compromisos laborales. En el audio añadía que el objetivo era evitar cualquier mala percepción entre los socios ante su falta de respuesta. Al día siguiente se insistió nuevamente, pero solo se leía, más no respondía, y otro día se reiteró la consulta, pero tampoco hubo respuesta. Esto ocurrió pese a que la propia gerente había asegurado que el horario de atención era de lunes a domingo, de 8:00 am a 5:00 pm. P: "Buen día, consultarles qué otros pasos debo seguir luego de haber depositado a Invertech y hacerme socio". De nuevo, sin respuesta. La investigación que hizo LA PRENSA Premium logró refrendar el patrón irregular y consistente de Invertech, similar al de otros negocios piramidales. A través de la conversación y visita de campo se identificaron promesas de altos rendimientos fijos (17%-22%), incompatibles con mercados formales; énfasis en reinversión continua, característica de esquemas piramidales; bonificaciones por mayores aportes, incentivando ingreso de más capital; solicitud de depósitos directos antes de formalizar contratos; interrupción de comunicación tras recibir dinero, sin completar procesos.

Invertech bajo investigación

El superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcos Cerrato, lanzó una advertencia contundente a la población sobre el incremento de esquemas financieros irregulares, como en el caso de Invertech. Según explicó el funcionario, estos negocios suelen repetir una misma dinámica, que es ofrecer ganancias extraordinarias, incluso de hasta un 22% semanal o mensual, cifra que calificó como completamente fuera de la realidad financiera. Cerrato señaló que uno de los principales problemas es la falta de denuncias por parte de los afectados. Mientras los pagos iniciales se mantienen, los supuestos inversionistas optan por guardar silencio, lo que, advirtió, los convierte en cómplices involuntarios del esquema. “Mientras les estén pagando, se dan por satisfechos”, cuestionó.

" La gente debe entender que esos rendimientos no se dan en ningún lugar” Marcos Cerrato, comisionado presidente de la CNBS

La detección de estas estructuras suele originarse a través del monitoreo de redes sociales o a partir de denuncias difundidas en medios de comunicación. En ese contexto, el superintendente también hizo énfasis en la débil educación financiera de la población, lo que facilita que muchas personas caigan en este tipo de engaños. “Desde el momento en que ofrecen una tasa de interés fuera de lo normal, esa debería ser la primera alerta”, puntualizó. Al conocer lo que pasó con Invertech, en efecto, Cerrato coincidió que muchos de estos negocios funcionan en viviendas particulares, sin rótulos visibles ni registros formales. Además, no entregan comprobantes válidos de las transacciones, limitándose en ocasiones a recibos informales sin firma ni sello, lo que complica cualquier reclamo posterior. Cerrato explicó que, una vez que la CNBS tuvo conocimiento de la posible captación irregular de fondos, se inició una investigación administrativa. Esto incluye visita al lugar y entrevista con los involucrados para solicitar documentación que respalde su funcionamiento. En caso de que se compruebe que opera sin autorización, la CNBS emitirá una resolución ordenando el cese inmediato de actividades y la devolución del dinero captado de forma irregular a los socios. Posteriormente, la institución trasladará el reporte, de llegar a ser necesario, al Ministerio Público. LA PRENSA Premium conoció que, aunque hasta el momento no existen denuncias formales de los afectados contra la empresa Invertech, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, a través de su unidad de Delitos Financieros ya ha iniciado labores de documentación ante indicios de posibles irregularidades en sus operaciones. Agentes de este departamento confirmaron a LA PRENSA Premium que, tras una inspección en el local, se encontraron talonarios, afiches y material publicitario en los que se promueve la inversión de dinero con promesas de ganancias periódicas.

3,000 clientes estarían vinculados como aportantes al esquema de Invertech