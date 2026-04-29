Nos infiltramos en Invertech: pagamos L2,700 y así operan antes de desaparecer

<b>P: </b>"Qué buenos porcentajes de ganancia, yo quiero empezar poco a poco para ir mirando resultados ¿Puedo empezar con $100? ¿Cuándo estaría recibiendo mi primera ganancia? ¿Verdad que puedo con el paso del tiempo meter más dinero en Invertech para que me genere más ganancia o hay límite?".<b>LG:</b> "La empresa paga mensual, si usted entra un 15 de mes, el siguiente 15 estaría recibiendo su estado de cuenta. Luego le caerá un mensaje donde se le pregunta si va a retirar las ganancias o las va a reinvertir. Cuando usted responde ese mensaje y dice que lo va a reitrar, la empresa lo pasa al área de planillas, 10 días después de haber reibido el mensaje cae su dinero a la cuenta que usted le proporcione a la empresa".<i>La representante aprovechó para promover la reinversión como estrategia.</i><b>LG:</b> "Puede seguir reinvirtiendo para que su fecha de pago no cambie".<b>P: </b>"Qué excelente oportunidad, ¿y mi dinero estará seguro? ¿Verdad que me dan algún documento o algo?".<b>LG:</b> "Claro que sí. Usted, al momento de ingresar a la empresa, desde ese momento le envían las cuentas bancarias y hace su depósito a la empresa. Cuando manda la foto de su depósito a la empresa, los operadores le piden sus datos y una cuenta bancaria personal donde se van a depositar sus ganancias. Los datos se piden para elaborarle un contratp, con uno se queda la empresa y el otro lo conserva usted".<b>P: </b>"Un vecino mío me comentó que están con una promo o algo así de bono para quienes seamos socios ahorita en abril. Me gustaría unirme ya para lograr ambas cosas".<b>LG:</b> “Sí hay un bono para las personas que entran con 50,000 lempiras en adelante, es un 20% encima de su inversión, al momento de pagarle la gananciase cobra con un 20% de bono".<i>Este tipo de estímulos refuerza un patrón típico en esquemas de captación, que es premiar aportaciones más altas.</i>