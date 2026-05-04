Invertech Copán no para de recibir dinero pese a advertencia de la CNBS: así engañan a socios

San Pedro Sula, Honduras.

Ubicada en la salida y a escasos metros de la carretera que conduce de La Entrada hacia Copán Ruinas, situada entre un pasaje profundo de varias cuadras de calle de tierra y rodeada por lotificaciones y casas humildes está una vivienda de tres plantas que, a primera vista, no despierta sospechas. Es un inmueble amplio, de apariencia cuidada, con detalles que contrastan con el entorno polvoriento que la rodea. Allí, sin rótulo de frente visible, opera la matriz de Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. (Invertech). Fue apenas dos semanas atrás cuando este nombre comenzó a circular públicamente, envuelto en denuncias y comparaciones inevitables con Koriun Inversiones, una estructura piramidal que hace más de un año dejó a miles de personas afectadas tras captar dinero bajo promesas de altas ganancias, disfrazadas de inversión y sociedad.

No frenan actividad

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se desplazó hasta el departamento de Copán. No resultó difícil ubicar el sitio en Internet: Invertech mantiene un sitio web rudimentario, de notable bajo presupuesto, donde figura la ubicación tanto en la colonia Luisiana en San Pedro Sula, como en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.

Llegamos en horas de la mañana y cuando ya había arrancado la jornada laboral para el equipo de Invertech. Desde el bulevar principal, La Entrada muestra su habitual dinamismo, con vendedores de verduras, ropa, calzado y otros productos, así como el bullicio constante de un comercio que no se detiene, pero basta desviarse múltiples metros para que el espacio cambie abruptamente. Guiados por la aplicación Waze nos adentramos en un pasaje de tierra, sin la presencia de tantas personas en los alrededores, y a medida que avanzamos, el ruido del comercio queda atrás. Al llegar al punto marcado por la aplicación no miramos rótulo, no hay señal que muestre una empresa, solo algunas casas cerca y terrenos, llegamos al final de la calle. Es entonces cuando un hombre de contextura baja y robusta, con una mirada inquietante, sale de un pequeño local de venta de golosinas en un parqueo, y sin haberlo llamado, se acerca repentinamente. "¿Sabe dónde está Invertech?", preguntamos; "aquí es, suba allí en recepción", responde, señalando la vivienda que está frente a nosotros. La casa tiene una estructura de estilo contemporáneo industrial, con ladrillo, acero, paneles solares, cámaras de seguridad y piedra rústica en la base, con una configuración de niveles múltiples (tres plantas visibles) que combinan materiales pesados con elementos ligeros y tecnológicos. La casa, sin identificación clara en la parte de frente, parece cualquier otra, pero al avanzar y subir unas gradas aparece el único indicio, un letrero de tamaño mediano sobre una de las paredes de la segunda planta, con la leyenda “Invertech”, y sobre una puerta está otro rótulo que dice “Recepción”.

Adentro el ambiente contrasta con el exterior, hay una oficina con aire acondicionado, mucho silencio, computadoras encendidas y tres jóvenes atendiendo: dos mujeres y un hombre. Sobre las paredes se muestran documentos impresos y enmarcados que aseguran ser permisos de la municipalidad y de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Al ingresar al sitio, el hombre que se encuentra a unos metros observa con insistencia y desconfianza. Una de las mujeres, en cambio, nos recibe con amabilidad. El equipo de LA PRENSA Premium se hace pasar por clientes interesados en invertir y meter su dinero en Invertech. El objetivo es confirmar si el negocio continúa operando pese a las denuncias y las alertas de la CNBS que los señalan como una posible estructura de captación irregular de fondos. "Estoy interesado en ingresar a Invertech, quiero información", se planteó. "Le puedo brindar información de cómo trabaja la empresa, pero de momento no estamos admitiendo más socios por lo que ha ocurrido en las noticias, no sé si ha mirado", responde una joven.

Al preguntar por las ganancias, el joven varón interviene: "Tenemos desde el 17% hasta el 22%, pero algunos inversionistas se tomaron a pecho unos problemas y cometieron el error de denunciar, eso nos ha generado inconvenientes. El martes y miércoles estuvimos llenos de inversionistas preguntando y resolviendo sus dudas, ahorita estamos parados con inversiones nuevas, estamos tratando de sacar a flote lo que el inversionista nos tiró abajo". "Como hubo denuncia posiblemente puede haber investigación, pero tenemos respaldo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y permiso de la municipalidad", sostuvo, mientras señalaba los documentos que hay dentro de recuadros colgados sobre la pared. Otra de las jóvenes añade: "No estamos aceptando inversionistas por malos entendidos, cuando todo se tranquilice retomaremos. Los requisitos son sencillos: depósito a cuenta bancaria, luego se solicita identidad, RTN, beneficiario, cuenta bancaria y estado civil..." "Le damos un contrato avalado por la CNBS, estamos aquí desde el año 2022", insiste otra de ellas; sin embargo, esa afirmación contraidce la postura oficial de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, cuyos comisionados indicaron a través de un correo electrónico a LA PRENSA Premium que Invertech no está autorizada para ofrecer productos de inversión ni captar recursos del público. Según la institución, este negocio únicamente figura en el registro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una entidad dedicada a actividades no financieras, específicamente en el rubro inmobiliario. Aun así, dentro de la oficina, el discurso es otro. "Puede invertir desde 2,700 hasta 100,000 lempiras, genera un 17% y más. También trabajamos bienes raíces, tecnología, wifi, Starlink (Internet satelital)", explican.

"Puede retirar a los seis meses o reinvertir y las ganancias se pagan mensual, con cinco días hábiles de margen", agregan. Aseveran que puedo retirar el dinero a los seis meses de haber ingresado o invertir más, al tiempo que indican que dan un contrato que va sellado y firmado por el gerente. El joven, quien ha permanecido vigilante desde hace varios minutos, se levanta y se acerca con sigilo, tratando de entender nuestra presencia en el lugar. "Se quita un 10% del Servicio de Administración de Rentas (SAR) por impuesto, es lo que indica el artículo 25 de la Ley del Impuesto Fiscal, pero es sobre la ganancia, no del capital. Primero debemos arreglar el proceso legal, al estar claros abriremos la puerta a nuevos inversionistas, tenemos que dar registro que las inversiones son legales y el capital está a salvo", continúa. Seguidamente, una asistente entrega unos documentos, se trata de una carta de bienvenida y un brochure con la frase “No trabajes para el dinero, que el dinero trabaje para ti”, evocando el discurso popularizado en el libro "Padre rico, padre pobre", escrito por Robert Kiyosaki en 1997. Es una de las ideas centrales de su enfoque sobre educación financiera y cambio de mentalidad frente al dinero.





El material describe a Inversiones Tecnológicas iTCommmedia S. de R.L. como una empresa que ofrece contratos bajo disposiciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, donde los inversionistas se convierten supuestamente en copropietarios. También enumera múltiples rubros, como comercio electrónico, tecnología, bienes raíces, venta de equipos, transporte terrestre, aéreo y marítimo. Además, entregan un contrato informal de inversión, que entre sus cláusulas establece que el cliente autoriza cargos por servicios, mantenimiento, seguros, tributos y comisiones. Incluso se afirma que los depósitos están protegidos por leyes financieras, citando normativa aplicable a instituciones reguladas. En la segunda y última hoja del contrato aparece el espacio destinado para la firma del cuentahabiente y del representante de Invertech, Manuel de Jesús Alvarado Flores. Al salir de la casa, en el parqueo, el mismo vendedor del inicio vuelve a abordarnos con cordialidad, pero siempre con sutileza . "Ahorita no aceptan más socios porque dos inversionistas querían el pago así de volada (rápido) y denunciaron por retrasos en dos pagos. Yo soy inversionista, tengo dinero allí y es bueno, dan el 17%", cuenta, con satisfacción. Este hombre comenta que trabaja aquí desde hace muchos años, incluso desde antes que iniciara las operaciones Invertech. Continúa diciendo: “Ellos también hacen construcciones, don Manuel de Jesús Alvarado Flores es el dueño de todas estas propiedades y su familia tiene clínicas, laboratorios; tiene buena credibilidad aquí, y, si se perdiera, él es terrateniente” (en alusión a que podría responder con sus bienes en caso de pérdidas), agregando que “él es como cualquiera, no anda con corbata”. Mientras habla, desde una ventana del segundo nivel, uno de los jóvenes observa fijamente hacia abajo. "Mire, él es el mero mero, el dueño, don Manuel, parece egipcio, verdad", susurra y se sonríe el vendedor.

Captación de fondos

Poco después aparece un hombre de más de 1.75 metros de altura, cabello largo y blanco, es imposible olvidar su apariencia. Lo saludamo y se presenta como el dueño: "Sí, yo soy yo". Al comentarle que sus empleados decían no aceptar inversionistas, responde sin titubeos: "Sí estamos aceptando nuevos socios, claro que sí, no hay problema alguno". Mientras observa el material informativo que nos entregaron, explica: “Ese es el contrato que se firma cuando haces tu depósito, tienes que depositar en cualquiera de los dos bancos que tenemos. Primero escribes al WhatsApp que aparece en la publicidad y pides el número de cuenta para realizar el depósito y puedes hacerlo en cualquiera de esos bancos, (incluyendo Banadesa), y luego envías el comprobante”. Como incentivo, menciona que “también hay un bono en abril, por 50,000 lempiras que inviertes se te da un bono de 10,000 lempiras. El bono se paga de una sola vez junto con las ganancias en el mes de mayo”. Al comentarle que los asistentes nos habían indicado la existencia de un problema legal y que, por esa razón, no estaban aceptando a más inversionistas pese a nuestro interés, responde e insiste: “La empresa está legalmente constituida, estamos desde 2022, vaya con Hugo (uno de sus trabajadores), que le dé la cuenta, no tiene que venir aquí, solo escriba por WhatsApp, mande su comprobante y se le va a crear su cuenta”. Su discurso es directo y persuasivo, muestra seguridad y cercanía. El hombre, con inteligencia emocional y en un intento de amarrar la inversión en su negocio, se despide de forma gentil y camina rumbo a la vivienda donde opera Invertech. Minutos después, cuando intentamos retirarnos, nos damos cuenta que hay vehículo turismo negro estacionado frente al lugar, en su interior un hombre nos observa fijamente, damos la vuelta y varias miradas siguen cada movimiento hacia nuestra salida de la residencial, que lleva el nombre de una hermana del gerente de Invertech.

Sin autorización

La investigación continúa en el casco urbano de La Entrada. Muchos desconocían a Invertech, tampoco la conocen como una proveedora de Internet en la zona ni reconocen el nombre del gerente de este nuevo negocio, otros solo recuerdan a Koriun. Visitamos la municipalidad de Nueva Arcadia, donde brindan información más clara: Invertech sí está registrada, pero únicamente con un permiso de operación para venta de Internet y servicios de tecnología, no como una financiera. De hecho, Invertech pregona que no es una financiera y se ha categorizado como una "comercializadora". "El registro es como venta de Internet, los permisos se otorgan bajo normativa de la Asociación de Municipios de Honduras (Ahmon)", indica una autoridad de la municipalidad que, tras conversar con el alcalde José Vicente León Rojas respecto a nuestra visita y consultas, nos llama a su oficina para no levantar sospecha entre los demás visitantes. Aquí, recientemente, también el representante de Invertech ingresó un permiso de construcción. La gerencia de Invertech, Lidia Guerra, en declaraciones previas y públicas a medios de comunicación, indicó que el negocio opera desde 2022, pero según el permiso de operación en poder de la municipalidad en La Entrada, Copán, la autorización corresponde a finales del año pasado, lo que da una pauta de que habrían estado operando y captando fondos de particulares sin contar previamente con una habilitación formal completa. El permiso de operación que LA PRENSA Premium tuvo a la vista, aunque la municipalidad decidió no entregarlo al medio argumentando confidencialidad, indica que Invertech cuenta con autorización municipal vigente desde el 10 de octubre de 2025. Este fue otorgado tras presentar documentación básica, como escritura, RTN, croquis e inspección municipal. "A ellos no se les ha extendido algo como financiera, lo que hagan después de lo que se les extendió no es responsabilidad de la alcaldía", advierten desde la oficina municipal, al detallar que para otorgarle el documento a través del departamento de Justicia Municipal se verificó que sí había un negocio de Internet y tecnología en la casa. En la alcaldía no se refirieron a los rubros establecidos en la escritura de Invertech; sin embargo, señalan que el registro solicitado corresponde a venta de Internet, según consta en el expediente municipal. En dicho documento también figura Manuel de Jesús Alvarado Flores como su representante legal.