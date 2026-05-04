Invertech Copán no para de recibir dinero pese a advertencia de la CNBS: así engañan a socios

La investigación continúa en el casco urbano de La Entrada. Muchos desconocían a Invertech, tampoco la conocen como una proveedora de Internet en la zona ni reconocen el nombre del gerente de este nuevo negocio, otros solo recuerdan a Koriun.Visitamos la municipalidad de Nueva Arcadia, donde brindan información más clara: Invertech sí está registrada, pero únicamente con un permiso de operación para venta de Internet y servicios de tecnología, no como una financiera. De hecho, Invertech pregona que no es una financiera y se ha categorizado como una "comercializadora"."El registro es como venta de Internet, los permisos se otorgan bajo normativa de la Asociación de Municipios de Honduras (Ahmon)", indica una autoridad de la municipalidad que, tras conversar con el alcalde José Vicente León Rojas respecto a nuestra visita y consultas, nos llama a su oficina para no levantar sospecha entre los demás visitantes. Aquí, recientemente, también el representante de Invertech ingresó un permiso de construcción.La gerencia de Invertech, Lidia Guerra, en declaraciones previas y públicas a medios de comunicación, indicó que el negocio opera desde 2022, pero según el permiso de operación en poder de la municipalidad en La Entrada, Copán, la autorización corresponde a finales del año pasado, lo que da una pauta de que habrían estado operando y captando fondos de particulares sin contar previamente con una habilitación formal completa.El permiso de operación que LA PRENSA Premium tuvo a la vista, aunque la municipalidad decidió no entregarlo al medio argumentando confidencialidad, indica que Invertech cuenta con autorización municipal vigente desde el 10 de octubre de 2025. Este fue otorgado tras presentar documentación básica, como escritura, RTN, croquis e inspección municipal."A ellos no se les ha extendido algo como financiera, lo que hagan después de lo que se les extendió no es responsabilidad de la alcaldía", advierten desde la oficina municipal, al detallar que para otorgarle el documento a través del departamento de Justicia Municipal se verificó que sí había un negocio de Internet y tecnología en la casa.En la alcaldía no se refirieron a los rubros establecidos en la escritura de Invertech; sin embargo, señalan que el registro solicitado corresponde a venta de Internet, según consta en el expediente municipal. En dicho documento también figura Manuel de Jesús Alvarado Flores como su representante legal.