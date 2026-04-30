Operativo en Campisa por caso Koriun: Hallan maletas con dinero

San Pedro Sula, Honduras

Un fuerte despliegue de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se registró en la noche de este jueves en el sector de Campisa, al noreste de San Pedro Sula.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades ejecutan una intervención a una persona presuntamente vinculada al caso Koriun, sin que hasta ahora se brinden detalles oficiales sobre la operación.

De forma extraoficial, se conoció que en el lugar habrían sido encontradas varias maletas con grandes sumas de dinero en efectivo, las cuales estarían siendo contabilizadas por los agentes en la escena.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones involucradas ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme el hallazgo ni el avance de las investigaciones.

El caso Koriun salió a la luz en Choloma, Cortés, tras denuncias que alertaban sobre supuestas actividades ilícitas vinculadas al manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo.

La investigación sobre el presunto esquema de estafa piramidal de Koriun fue revelada por LA PRENSA Premium, que dio a conocer las primeras denuncias y el modo de operación atribuido a esta empresa.

Koriun captó a las personas tras ofrecerles invertir un capital mínimo de mil lempiras, asegurándoles que, en un plazo de cinco meses, obtendrían un retorno equivalente, es decir, al menos mil lempiras.