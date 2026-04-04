Socios de Koriun vuelven a las calles en Choloma

Choloma

Un grupo de socios de la empresa Koriun Inversiones realizó este sábado una marcha pacífica en el bulevar que conecta a Choloma con San Pedro Sula, exigiendo la devolución de su dinero y la liberación del gerente general, Iván Velásquez.

La movilización, que coincidió con el alto flujo de veraneantes por el feriado de Semana Santa, generó preocupación entre quienes se desplazaban hacia los destinos turísticos.

Los socios volvieron a las calles luego de que el pasado miércoles viajaran hasta el centro penal de Támara para recibir a Velásquez; sin embargo, un Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional revocó las medidas sustitutivas y ordenó el retorno inmediato a prisión preventiva.

Se argumentó que existía el riesgo de fuga y la gravedad de las penas supera las garantías presentadas por la defensa técnica, manteniendo a Velásquez tras las rejas.

Santiago Palma, quien lideró la comitiva de inversionistas ese día, expresó que la única esperanza de recuperar sus capitales es que el gerente recupere su libertad. ”Él nos prometió que, si salía de prisión, nos devolvería nuestro dinero”, afirmó Palma durante la protesta.