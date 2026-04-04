"Aspiramos a 100 millones o más": IAIP solicita aumento en su presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

Recordó que el objetivo es acercarse al ciudadano y hacer verdaderos acompañamientos a los alcaldes y alcaldesas de todo el país.

"Eso significa poder alcanzar una gran cantidad de objetivos que nos hemos trazado. Sobre todo tener esa posibilidad de descentralización, como dice el presidente Asfura, que es uno de los puntos fundamentales del presidente de la República y es por eso que nosotros quisiéramos llegar a la ciudadanía de tierra adentro con el derecho fundamental de la información pública”, destacó Moncada.

Hermes Omar Moncada, comisionado presidente del IAIP, señaló que “estamos tratando y buscando el tema de la transparencia y rendición de cuentas. Con el gobierno del presidente Nasry Asfura y el presidente del Congreso, Tomás Zambrano , sentimos y creemos que en verdad que el IAIP tendrá una inyección presupuestaria mayor”.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) solicitaron un aumento en el presupuesto asignado a la entidad.

“Sentimos y creemos firmemente que este año, es el año del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se va a crecer si se nos aumenta el presupuesto. Tenemos un sinnúmero de herramientas y también tenemos anteproyectos ya construidos”, dijo el comisionado presidente del IAIP.

Actualmente, el IAIP dispone de 45 millones de lempiras anuales, “pero aspiramos a 100 millones o más, a efecto de poder cumplir a cabalidad con cada una de estas tareas”, explicó Moncada.

“Nosotros con la inyección presupuestaria le estamos apostando a la tecnología pues tenemos un data demasiado obsoleto que tiene más de 12 años, significa que debemos tener tecnología de punta a efecto de ponernos a tono de lo que se está efectuando”, explicó.

“Creo que es vital y el presidente Nasry Asfura y el presidente Zambrano lo han entendido muy bien. Ellos le apuestan al tema de transparencia y rendición de cuentas y es un factor determinante para nosotros, porque en esa medida vamos a poder cumplir, al igual que también le vamos a cumplir a la ciudadanía”, prosiguió.

Para lograr el aumento al presupuesto del IAIP, el funcionario considera que “existe toda la voluntad política y de eso no hay duda. Nosotros nos llena de alegría porque vamos a poder realizar cada una de esas actividades que hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo”.

En relación de subir a rango constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública, fue claro al manifestar: “Creemos que se va a poder tener la posibilidad de subir a rango constitucional al IAIP. Tenemos un anteproyecto construido de la Ley de Protección de Datos, para que los datos no anden en manos de cualquier persona, pero sobre todo apostarle ya que al tener una Ley de Protección de Datos, va haber inversión en el país”.

”Hemos tenido respuesta del Congreso Nacional de que vamos a poder ser atendidos para poder ir a presentar estas herramientas y hacer esa armonía con los poderes del Estado y sobre todo que el IAIP se encargue y vele por la participación ciudadana, que a la postre el ciudadano eso es lo que busca, que el IAIP pueda ser ese garante de la información, pero también apostarle a la tecnología”, recordó.

Al tener mayores recursos económicos “nos vamos a desplazar a tierra adentro y dialogar con los patronatos y las organizaciones, a fin de poderles garantizar a ellos de cómo se hace una solicitud de información pública y cómo le pueden plantear a los alcaldes y alcaldesas sobre cada uno de los aspectos como ser: las transferencias o de los impuestos que ellos generan para las alcaldías” dijo.