Semana Santa en Honduras deja 16 muertos por sumersión

Tegucigalpa, Honduras

La Semana Santa en Honduras deja un saldo preocupante, luego de que el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) confirmara que al menos 16 personas han fallecido por sumersión a nivel nacional.

Entre las víctimas por sumersión figuran Abel Venítez Ventura, de 38 años, originario de El Potrero, Santa María La Paz, y Kevin Rodríguez, de 19, de Trojes, El Paraíso, fallecido en el río Poteca, en Jamastrán, Danlí.

También se reporta el caso de la menor Yoselin Xiomara Martínez Santos, de 17 años, trasladada al Hospital Gabriela Alvarado. En Liure murió el niño Kevin Hernández Sánchez, de 11 años, y en San Antonio de Flores falleció Franklin Hernández.

Durante el operativo de Semana Santa, las autoridades reportaron 59 rescates de personas que se encontraban bañando en ríos y playas del país, explicó Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco.

A esta cifra se agregan 22 accidentes viales que han dejado dos personas muertas y 42 heridas, además de múltiples volcamientos y colisiones, lo que evidencia el alto riesgo en carreteras y balnearios durante el período de feriado.

Asimismo, se realizaron 2,662 pruebas de alcoholemia, de las cuales 185 resultaron positivas, según datos oficiales.