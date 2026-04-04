  1. Inicio
  2. · Honduras

Semana Santa en Honduras deja 16 muertos por sumersión

Al menos 16 personas murieron por sumersión en Semana Santa en Honduras; además se reportan 59 rescates, 22 accidentes viales y 185 pruebas de alcoholemia positivas

Semana Santa en Honduras deja 16 muertos por sumersión

Bañistas disfrutan de las playas de Puerto Cortés durante el feriado de Semana Santa.
Tegucigalpa, Honduras

La Semana Santa en Honduras deja un saldo preocupante, luego de que el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) confirmara que al menos 16 personas han fallecido por sumersión a nivel nacional.

Honduras registra alza de turistas extranjeros en Semana Santa 2026

Entre las víctimas por sumersión figuran Abel Venítez Ventura, de 38 años, originario de El Potrero, Santa María La Paz, y Kevin Rodríguez, de 19, de Trojes, El Paraíso, fallecido en el río Poteca, en Jamastrán, Danlí.

También se reporta el caso de la menor Yoselin Xiomara Martínez Santos, de 17 años, trasladada al Hospital Gabriela Alvarado. En Liure murió el niño Kevin Hernández Sánchez, de 11 años, y en San Antonio de Flores falleció Franklin Hernández.

Durante el operativo de Semana Santa, las autoridades reportaron 59 rescates de personas que se encontraban bañando en ríos y playas del país, explicó Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco.

A esta cifra se agregan 22 accidentes viales que han dejado dos personas muertas y 42 heridas, además de múltiples volcamientos y colisiones, lo que evidencia el alto riesgo en carreteras y balnearios durante el período de feriado.

Asimismo, se realizaron 2,662 pruebas de alcoholemia, de las cuales 185 resultaron positivas, según datos oficiales.

Accidentes y pruebas positivas marcan el feriado

Las autoridades de Conapremm reiteraron el llamado a la población a actuar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y extremar las medidas de precaución en ríos, playas y piscinas.

En el despliegue participaron más de 35,000 personas de al menos 20 instituciones integradas en el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), distribuidas en 1,800 puestos a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias