Los militares volverán a las calles para reforzar seguridad en Honduras: Zambrano

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció un despliegue masivo de militares en las calles como parte de una nueva estrategia para reforzar la seguridad pública en Honduras, ante el reclamo ciudadano por mayor presencia estatal frente a la criminalidad. Zambrano explicó que el Congreso, en el marco de la aprobación de las reformas penales, se instruye a facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia, prevención y apoyo a la Policía Nacional. La medida, según dijo, busca responder de forma inmediata a la demanda de seguridad en barrios, colonias y zonas con alta incidencia delictiva. El titular del Legislativo afirmó que la Constitución de la República de Honduras permite la participación de militares en seguridad interna bajo determinados escenarios, entre ellos un estado de emergencia o una solicitud formal de la Secretaría de Seguridad.

En ese sentido, el nuevo decreto que aloja las reformas penales aprobadas la noche del lunes 18 de mayo, que espera que se publique la otra semana, instruye a esa institución a pedir el acompañamiento de las Fuerzas Armadas para reforzar los operativos en el territorio nacional. La consigna planteada por Zambrano fue directa: “policías y militares a las calles”, al defender que el país debe utilizar todos los recursos disponibles para enfrentar la delincuencia.

De acuerdo con el presidente del Congreso, la decisión fue coordinada tras conversaciones con la Secretaría de Seguridad y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Además, aseguró que el despliegue se hará dentro del marco legal correspondiente y con una planificación institucional. Zambrano sostuvo que la medida representa un cambio frente a posturas anteriores que planteaban el retorno de los militares a los cuarteles. A su criterio, la prioridad en este momento debe ser atender el reclamo de la población que exige mayor seguridad en las calles. “Los militares a las calles a darle seguridad al pueblo hondureño, que es lo que nos está reclamando y demandando la gente”, expresó el presidente del Congreso Nacional.