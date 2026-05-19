Tomás Zambrano presenta iniciativa transitoria para reactivar el CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La propuesta fue previamente socializada entre la junta directiva y los jefes de bancada del Poder Legislativo antes de ser remitida a la comisión especial para su análisis y elaboración de dictamen.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó el lunes dos iniciativas legislativas, una de ellas orientada a reactivar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La iniciativa en manteria electoral plantea otorgar de forma transitoria facultades al CNE para que pueda integrar el pleno con las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall, junto al consejero suplente Carlos Cardona.

De acuerdo con el titular del Congreso, la medida surge debido a la paralización del organismo electoral tras la destitución del exconsejero propietario Marlon Ochoa mediante juicio político realizado en el Congreso Nacional el pasado 16 de abril.

“Con la destitución de Marlon Ochoa está paralizado el Consejo Nacional Electoral y se ocupa cerrar varios procesos de la elección general” del 30 de noviembre de 2025, expresó Zambrano al justificar la iniciativa.

El presidente del Legislativo indicó que la propuesta permitirá avanzar en los procesos pendientes derivados de los comicios generales, especialmente en aspectos administrativos y resoluciones aún no concluidas por el ente electoral.

Asimismo, informó que el proyecto fue remitido a la comisión especial presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, la cual deberá emitir el dictamen correspondiente para que la iniciativa pueda ser discutida en la sesión legislativa prevista para este martes.

“Esta iniciativa sería transitoria para que las autoridades del CNE puedan cerrar muchos de los pendientes del proceso electoral general”, añadió.