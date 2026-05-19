¡Irreconocible!: Así luce "Xica da Silva" a 29 años de la exitosa telenovela

La actriz Taís Araújo conquistó las pantallas en 1996 al protagonizar la popular telenovela Xica da Silva
29 años han pasado desde que la telenovela Xica da Silva revolucionara las pantallas con sus escenas candentes sobre uno de los personajes más importantes de la historia de Brasil.
Su protagonista, Taís Araújo, tenía en esa época unos tiernos 17 años, (razón por la cual algunas escenas de la serie solo pudieron salir al aire después de que se convirtiera en mayor de edad).
Taís Araújo se convirtió en un icono sexual, sabiendo mantener esa fama por todos estos años.
Actualmente, Araújo, de 46 años, mantiene su carrera de actriz en su Brasil natal en teleseries y películas.
Está casada desde el 2011. Físicamente, ve se mejor que nunca, con un look más maduro.
Tras su estreno en 1996, la telenovela brasileña ‘Xica da Silva’ se convirtió en todo un fenómeno de audiencias.
La actriz brasileña aún se mantiene vigente en la industria televisiva carioca y a través de las plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.
Vale señalar que además de su exitoso papel en ‘Xica da Silva’, Taís Araújo ha protagonizado telenovelas como ‘El color del pecado’y ‘Cheias de Charme’, entre otras.
Lo cierto es que Taís Araújo luce en la actualidad espectacularmente bella y ahora conquista también las redes sociales.