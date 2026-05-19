Prensa señala a dos culpables por la eliminación del Real España: "Debe irse ya"

Así reaccionó la prensa deportiva de Honduras tras la eliminación del Real España contra Marathón, que clasificó a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Diario Diez - "Marathón peleará por el título de Liga Nacional".
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, no dudó en mencionar el fracaso de Real España y Jeaustin Campos en el intento de lograr el título y quedarse previo a la gran final.
En Costa Rica estuvieron pendientes del derbi sampedrano, pero Jeaustin Campos no logró el objetivo y sufre otra eliminación con el Real España.
La sorpresa de Marathón encabezó los titulares en los medios digitales de Honduras.
Kevin Jiménez, periodista costarricense, lamentó la dolorosa eliminación de Jeaustin Campos con el Real España a manos de Marathón.
"Real España jugó muy por debajo de su nivel. Le falto juego y mucha intensidad. Inexplicable para un equipo que pretende ser campeón. No reaccionó por más de 50 minutos", dijo el periodista Chaco Funes en sus redes.
Walter García, periodista de Diario Diez, resaltando que Marathón busca revancha en la final.
La imagen de Brian Farioli fue el futbolista que más destacó en los medios deportivo de Honduras en las redes sociales.
Mario Jafeth Moreno, periodista de Diario Diez, destacando la clasificación de Marathón a la Copa Centroamericana 2026.
Y también llenó de elogios al talentoso mediocampista Brian Farioli y su partidazo de anoche.
Gustavo Roca informó de las posibles fechas de los encuentros por la corona del torneo Clausura de la Liga Hondubet.
Nahúm Aguilar, jefe de redacción de Diario DIEZ, señaló a Nixon Cruz como otro de los culpables de la eliminación del Real España y aseguró que el Marathón es justo finalista.
Diario El Heraldo informando a los dos finalistas del torneo Clausura tras la finalización de las triangulares.
"A Jeaustin Campos no se le da y la Máquina se queda sin presencia internacional", es lo que dijo ESPN tras la eliminación de Real España, destacando que además quedó fuera de jugar la Copa Centroamericana.
Chaco Funes, además resaltó a los tres clubes que representarán a Honduras en la Copa Centroamericana 2026.
Ismael Ramos, estadígrafo hondureño, destacó que Real España pasó de la cima al sexto lugar en el torneo Clausura. Y pidió la salida de Jeaustin Campos: "Debe irse ya, no malgasten las divisas".
"Un crack", German Alvarado, comunicador de La Prensa, quedó asombrado por el talento del argentino.
Mauricio Kawas, director de Todo Deportes, alabó la labor de Marathón en la segunda vuelta del campeonato y luego en las triangulares para clasificar a la final.
El periodista ceibeño Manfredo Reyes, de Deportes 45 TV, señala que ve muy cerca a Marathón ganando la Décima Copa con la recuperación de Brian Farioli. "Éste muchacho hace la diferencia en el equipo verde".