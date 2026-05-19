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Prensa señala a dos culpables por la eliminación del Real España: "Debe irse ya"

Los medios hondureños y periodistas destacan la clasificación de Marathón a la final y apuntan contra Jeaustin Campos.

Prensa señala a dos culpables por la eliminación del Real España: Debe irse ya
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Así reaccionó la prensa deportiva de Honduras tras la eliminación del Real España contra Marathón, que clasificó a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
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Diario Diez - "Marathón peleará por el título de Liga Nacional".
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Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, no dudó en mencionar el fracaso de Real España y Jeaustin Campos en el intento de lograr el título y quedarse previo a la gran final.
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En Costa Rica estuvieron pendientes del derbi sampedrano, pero Jeaustin Campos no logró el objetivo y sufre otra eliminación con el Real España.
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La sorpresa de Marathón encabezó los titulares en los medios digitales de Honduras.
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Kevin Jiménez, periodista costarricense, lamentó la dolorosa eliminación de Jeaustin Campos con el Real España a manos de Marathón.
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"Real España jugó muy por debajo de su nivel. Le falto juego y mucha intensidad. Inexplicable para un equipo que pretende ser campeón. No reaccionó por más de 50 minutos", dijo el periodista Chaco Funes en sus redes.
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Walter García, periodista de Diario Diez, resaltando que Marathón busca revancha en la final.
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La imagen de Brian Farioli fue el futbolista que más destacó en los medios deportivo de Honduras en las redes sociales.
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Mario Jafeth Moreno, periodista de Diario Diez, destacando la clasificación de Marathón a la Copa Centroamericana 2026.
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Y también llenó de elogios al talentoso mediocampista Brian Farioli y su partidazo de anoche.
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Gustavo Roca informó de las posibles fechas de los encuentros por la corona del torneo Clausura de la Liga Hondubet.
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Nahúm Aguilar, jefe de redacción de Diario DIEZ, señaló a Nixon Cruz como otro de los culpables de la eliminación del Real España y aseguró que el Marathón es justo finalista.
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Diario El Heraldo informando a los dos finalistas del torneo Clausura tras la finalización de las triangulares.
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"A Jeaustin Campos no se le da y la Máquina se queda sin presencia internacional", es lo que dijo ESPN tras la eliminación de Real España, destacando que además quedó fuera de jugar la Copa Centroamericana.
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Chaco Funes, además resaltó a los tres clubes que representarán a Honduras en la Copa Centroamericana 2026.
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Ismael Ramos, estadígrafo hondureño, destacó que Real España pasó de la cima al sexto lugar en el torneo Clausura. Y pidió la salida de Jeaustin Campos: "Debe irse ya, no malgasten las divisas".
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"Un crack", German Alvarado, comunicador de La Prensa, quedó asombrado por el talento del argentino.
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Mauricio Kawas, director de Todo Deportes, alabó la labor de Marathón en la segunda vuelta del campeonato y luego en las triangulares para clasificar a la final.
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El periodista ceibeño Manfredo Reyes, de Deportes 45 TV, señala que ve muy cerca a Marathón ganando la Décima Copa con la recuperación de Brian Farioli. "Éste muchacho hace la diferencia en el equipo verde".
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