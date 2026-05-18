Motagua celebra: susto, lo que pasó con la bella colocha y advertencia

Las imágenes que dejó la clasificación al Motagua a la Gran Final del Clausura 2026 tras eliminar con sufrimiento a un aguerrido Génesis.
Jugadores titulares y suplentes del Motagua portaron una pancarta para solidarizarse con su compañero Romario, jugador que sufrió una espeluznante lesión.
Previo al inicio del juego, se entonaron las sagradas notas del Himno Nacional de Honduras.
El 11 titular del Motagua que mandó a la cancha Javier López. El equipo azul pudo ganarlo 2-1 ante Génesis y avanzó a la final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
La belleza de la mujer hondureña no podía faltar y ella se hizo presente.
Dos hermosas edecanes que robaron suspiros en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
Dennis Andino, esposo de la periodista Ariela Cáceres, llegó al estadio Nacional para apoyar a su querido Motagua.
Una bella colocha que robó suspiros en las afueras del estadio Nacional por el duelo Motagua vs Génesis. Su nombre es Joselyn Carias.
Un aficionado del Motagua le solicitó una fotografía a la bella colocha y ella accedió de forma muy amena.
El chico Giancarlo Sacaza se encargó de anotar el primero de los goles.
Giancarlo Sacaza junto a Clever sacaron una camiseta como muestra de solidaridad a Romario.
Génesis asustó al Motagua ya que marcó en el primer tiempo y con ello estaban dejando eliminado al Motagua.
Las cosas se pusieron más complicadas para Motagua luego de que el volante Alejandro Reyes falló un penal en el último suspiro del primer tiempo.
El portero Balanta del Génesis se lució al detenerle un penal a Alejandro Reyes y todo Motagua estaba asustado.
Las cosas se calmaron en Motagua luego de que el lateral Clever Portillo anotó en el inicio del segundo tiempo y se desató la euforia en toda la afición del cuadro azul.
El entrenador Javier López del Motagua festejó a lo grande con su cuerpo técnico el gol del pase a la final.
Giancarlo Sacaza y Clever Portillo fueron los héroes impensados del Motagua al marcar los goles de la victoria.
"Vamos por la 20", la advertencia del Motagua en sus redes sociales tras clasificar a la Gran Final.