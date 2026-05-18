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Motagua celebra: susto, lo que pasó con la bella colocha y advertencia

Motagua vivió una noche llena de emociones, tensión y celebración tras conseguir su clasificación a la Gran Final.

Motagua celebra: susto, lo que pasó con la bella colocha y advertencia
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Las imágenes que dejó la clasificación al Motagua a la Gran Final del Clausura 2026 tras eliminar con sufrimiento a un aguerrido Génesis.

Fotos Alex Pérez y José Vásquez.
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Jugadores titulares y suplentes del Motagua portaron una pancarta para solidarizarse con su compañero Romario, jugador que sufrió una espeluznante lesión.

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Previo al inicio del juego, se entonaron las sagradas notas del Himno Nacional de Honduras.

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El 11 titular del Motagua que mandó a la cancha Javier López. El equipo azul pudo ganarlo 2-1 ante Génesis y avanzó a la final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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La belleza de la mujer hondureña no podía faltar y ella se hizo presente.

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Dos hermosas edecanes que robaron suspiros en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Dennis Andino, esposo de la periodista Ariela Cáceres, llegó al estadio Nacional para apoyar a su querido Motagua.

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Una bella colocha que robó suspiros en las afueras del estadio Nacional por el duelo Motagua vs Génesis. Su nombre es Joselyn Carias.
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Un aficionado del Motagua le solicitó una fotografía a la bella colocha y ella accedió de forma muy amena.

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El chico Giancarlo Sacaza se encargó de anotar el primero de los goles.
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Giancarlo Sacaza junto a Clever sacaron una camiseta como muestra de solidaridad a Romario.
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Génesis asustó al Motagua ya que marcó en el primer tiempo y con ello estaban dejando eliminado al Motagua.
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Las cosas se pusieron más complicadas para Motagua luego de que el volante Alejandro Reyes falló un penal en el último suspiro del primer tiempo.
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El portero Balanta del Génesis se lució al detenerle un penal a Alejandro Reyes y todo Motagua estaba asustado.

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Las cosas se calmaron en Motagua luego de que el lateral Clever Portillo anotó en el inicio del segundo tiempo y se desató la euforia en toda la afición del cuadro azul.

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El entrenador Javier López del Motagua festejó a lo grande con su cuerpo técnico el gol del pase a la final.
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Giancarlo Sacaza y Clever Portillo fueron los héroes impensados del Motagua al marcar los goles de la victoria.
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"Vamos por la 20", la advertencia del Motagua en sus redes sociales tras clasificar a la Gran Final.
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