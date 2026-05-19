"Cosas de papá y mamá", una obra que se presentará en el Teatro Saybe

El Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula abre sus puertas nuevamente con el Círculo Teatral Sampedrano (CTS) como organizador de una obra cómica con enredos familiares.
La obra estrena este jueves 21 de mayo, a las 8 p. m. Y continuará sus presentaciones los viernes y sábados a la misma hora, mientras los domingos a las 5 p. m. Todos los jueves las entradas estarán al 2x1.
La escenografía de la obra suele ser realista, íntima y de transición. Asimismo, hay cambios de luces que dan agilidad al ritmo de los diálogos.
Las funciones estarán vigentes el resto de mayo, junio y cerrando con su última función el 19 de julio.
Puede adquirir su boleto (200 lempiras) en el sitio web www.circuloteatralsampedrano.com, así como en taquilla los días de presentación.
“Cosas de papá y mamá” trata de dos adultos mayores que se conocen en un consultorio porque tienen achaques de toda índole, la mayoría provienen de sentirse solos, pero al conocerse se alegran demasiado que los malestares desaparecen. Estos dos personajes, Elena y Leandro, buscarán ser felices aunque sus hijos se opongan a tal imaginación de estar juntos.
El elenco está conformado por: Carlos Carvajal (Dr. Bolt), Alba Luz Rogel (Elena), Mairin Ramírez (Luisa); Abel Fonseca (Leandro), José Alfredo Mayes (Julio), Monserrat González (Justina) y Nery Alberto Medina (Dr. Rodríguez), además de sus dos directores Eduardo Torres y Oscar Barahona.
Esta obra, que se realiza en tributo al centenario del nacimiento de Alfonso Paso (1926-1978), reconocido y legendario dramaturgo español.
Esta entrañable comedia de enredos familiares tiene un uso enriquecido del lenguaje y una puesta en escena atractiva.
El actor Carlos Carvajal interpreta al Dr. Bolt, el médico de confianza de los protagonistas —Leandro y Elena—, quienes fingen diversas dolencias para poder verse a escondidas ante la oposición de sus hijos.
Los personajes Luisa y Julio son los hijos de la pareja enamorada.
“Cosas de papá y mamá” fue estrenada originalmente en 1960, en el Teatro Infanta Isabel, de Madrid.
La obra se considera un clásico del teatro en español que reivindica el derecho a encontrar el amor en la madurez.
El reconocido Jorge Ortíz de Pinedo hizo una adaptación de la obra en México.
Durante la presentación hay un intermedio para el público.
Sin más que añadir para que sea usted que aprecie la obra, están aseguradas las risas y unos diálogos enriquecidos que hacen destacar a cada actor y actriz.