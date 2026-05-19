"Cosas de papá y mamá", una obra que se presentará en el Teatro Saybe

“Cosas de papá y mamá” trata de dos adultos mayores que se conocen en un consultorio porque tienen achaques de toda índole, la mayoría provienen de sentirse solos, pero al conocerse se alegran demasiado que los malestares desaparecen. Estos dos personajes, Elena y Leandro, buscarán ser felices aunque sus hijos se opongan a tal imaginación de estar juntos.