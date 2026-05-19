  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

"Cosas de papá y mamá", una obra que se presentará en el Teatro Saybe

El Círculo Teatral Sampedrano (CTS) estrena este jueves 21 de mayo la obra teatral "Cosas de papá y mamá", en el Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula

Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
1 de 25

El Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula abre sus puertas nuevamente con el Círculo Teatral Sampedrano (CTS) como organizador de una obra cómica con enredos familiares.

FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
2 de 25

La obra estrena este jueves 21 de mayo, a las 8 p. m. Y continuará sus presentaciones los viernes y sábados a la misma hora, mientras los domingos a las 5 p. m. Todos los jueves las entradas estarán al 2x1.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
3 de 25

La escenografía de la obra suele ser realista, íntima y de transición. Asimismo, hay cambios de luces que dan agilidad al ritmo de los diálogos.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
4 de 25

Las funciones estarán vigentes el resto de mayo, junio y cerrando con su última función el 19 de julio.

Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
5 de 25

Puede adquirir su boleto (200 lempiras) en el sitio web www.circuloteatralsampedrano.com, así como en taquilla los días de presentación.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
6 de 25

“Cosas de papá y mamá” trata de dos adultos mayores que se conocen en un consultorio porque tienen achaques de toda índole, la mayoría provienen de sentirse solos, pero al conocerse se alegran demasiado que los malestares desaparecen. Estos dos personajes, Elena y Leandro, buscarán ser felices aunque sus hijos se opongan a tal imaginación de estar juntos.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
7 de 25

El elenco está conformado por: Carlos Carvajal (Dr. Bolt), Alba Luz Rogel (Elena), Mairin Ramírez (Luisa); Abel Fonseca (Leandro), José Alfredo Mayes (Julio), Monserrat González (Justina) y Nery Alberto Medina (Dr. Rodríguez), además de sus dos directores Eduardo Torres y Oscar Barahona.

Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
8 de 25

Esta obra, que se realiza en tributo al centenario del nacimiento de Alfonso Paso (1926-1978), reconocido y legendario dramaturgo español.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
9 de 25

Esta entrañable comedia de enredos familiares tiene un uso enriquecido del lenguaje y una puesta en escena atractiva.

Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
10 de 25

El actor Carlos Carvajal interpreta al Dr. Bolt, el médico de confianza de los protagonistas —Leandro y Elena—, quienes fingen diversas dolencias para poder verse a escondidas ante la oposición de sus hijos.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
11 de 25

Los personajes Luisa y Julio son los hijos de la pareja enamorada.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
12 de 25

“Cosas de papá y mamá” fue estrenada originalmente en 1960, en el Teatro Infanta Isabel, de Madrid.

Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
13 de 25

La obra se considera un clásico del teatro en español que reivindica el derecho a encontrar el amor en la madurez.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
14 de 25

El reconocido Jorge Ortíz de Pinedo hizo una adaptación de la obra en México.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
15 de 25

Durante la presentación hay un intermedio para el público.

Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
16 de 25

Sin más que añadir para que sea usted que aprecie la obra, están aseguradas las risas y unos diálogos enriquecidos que hacen destacar a cada actor y actriz.
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
17 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
18 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
19 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
20 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
21 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
22 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
23 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
24 de 25
Cosas de papá y mamá, una obra que se presentará en el Teatro Saybe
25 de 25
Cargar más fotos