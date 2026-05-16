El hondureño Dennis Orellana es nominado a prestigiosos premios en Austria

El talento hondureño vuelve a destacar en Europa. El sopranista sampedrano Dennis Orellana fue nominado a los prestigiosos premios de teatro musical de Austria gracias a dos de sus actuaciones más recientes en importantes escenarios de ese país.
A sus 25 años, el artista catracho continúa consolidando una carrera internacional que lo ha llevado a presentarse en reconocidos espacios culturales europeos, donde su técnica vocal y presencia escénica han comenzado a captar la atención de la crítica especializada.
La nominación de Orellana se encuentra dentro de la categoría “Mejor Artista Joven” o “Mejor Artista Emergente”, reconocimiento que premia a las nuevas figuras con mayor proyección dentro del teatro musical y la ópera en Austria.
El reconocimiento llega gracias a dos destacadas participaciones realizadas durante 2025. La primera ocurrió en “Kammeroper Wien”, en Viena, mientras que la segunda tuvo lugar en “Salzburger Festspiele”, uno de los festivales artísticos más importantes de Europa, celebrado en Salzburgo.
En la producción presentada en Viena, Dennis Orellana interpretó al personaje de “Isacco”, mientras que en Salzburgo asumió el reto de dar vida a “Irina”, dos papeles que exigieron una intensa preparación artística y vocal.
El hondureño compartió su emoción a través de redes sociales, donde expresó gratitud por el reconocimiento obtenido y por la oportunidad de compartir nominación junto a artistas a quienes admira profundamente.
“Honrado por el reconocimiento al trabajo que hice con ambos personajes”, escribió el sopranista en una historia publicada en Instagram, mensaje que rápidamente recibió muestras de apoyo de seguidores, colegas y admiradores.
Posteriormente, Orellana también agradeció a los organizadores del evento y aseguró sentirse emocionado por formar parte de una ceremonia que reúne a destacados exponentes de la ópera y el teatro musical europeo. “Vamos cruzando los dedos, esperemos lo mejor y muchísimas gracias a los organizadores”, expresó el artista hondureño, dejando ver la felicidad que representa este nuevo paso en su carrera profesional.
El “Österreichischer Musiktheaterpreis”, conocido como el Premio Austriaco de Teatro Musical, es una distinción creada en 2012 por el cónsul Karl-Michael Ebner y reconoce anualmente a las producciones, artistas y casas de ópera más sobresalientes de Austria.
La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 8 de septiembre de 2026 en Viena y reunirá a importantes figuras del ámbito operístico internacional. Entre las categorías que se premian destacan “Mejor Cantante Principal Masculino”, “Mejor Cantante Principal Femenino”, “Premio a la Trayectoria”, “Premio Especial del Jurado” y “Mejor Producción”, entre otros.