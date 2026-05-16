El hondureño Dennis Orellana es nominado a prestigiosos premios en Austria

Posteriormente, Orellana también agradeció a los organizadores del evento y aseguró sentirse emocionado por formar parte de una ceremonia que reúne a destacados exponentes de la ópera y el teatro musical europeo. “Vamos cruzando los dedos, esperemos lo mejor y muchísimas gracias a los organizadores”, expresó el artista hondureño, dejando ver la felicidad que representa este nuevo paso en su carrera profesional.