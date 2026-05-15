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Olimpia frustrado, feo gesto de Edwin, Lavallén 'presente' y Marathón festeja

La furia olimpista tras la eliminación ante Marathón que quedó cerca de la final.

Olimpia frustrado, feo gesto de Edwin, Lavallén 'presente' y Marathón festeja
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Las imágenes del triunfo del Marathón (1-0) contra el Olimpia, que quedó eliminado en la triangular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Neptalí Romero y Mauricio Ayala
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La Copa que se llevará el campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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Onan Rodríguez, portero suplente del Olimpia, salió a la cancha del estadio Morazán en chancletas antes del partido.
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Una pareja dividida en el estadio Morazán. Ella de Marathón y él del Olimpia, al final la chica celebró.
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El Clásico nacional Marathón vs Olimpia fue emocionante en el estadio Morazán.
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El ticktoker y jugador de la Selección de creadores de contenido, el famoso Bryan La Playa, estuvo en la cancha y disfrutó del encuentro, aunque salió triste porque es gran olimpista.
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Román Rubilio Castillo chocó con Edrick Menjívar al momento de buscar el balón y el portero se llevó la peor parte.
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Edrick Menjívar se duele en el suelo tras el encontronazo con Rubilio Castillo.
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El disparo de Román Rubilio Castillo que terminó en el gol que le dio el triunfo al Marathón y eliminó al Olimpia.
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La celebración de Román Rubilio Castillo tras su gol que eliminó al Olimpia en la Triangular A.
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La celebración de Román Rubilio Castillo tras su gol que eliminó al Olimpia en la Triangular A.
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El argentino Brian Farioli celebrando el gol de Rubilio Castillo. Al fondo, los jugadores del Olimpia se lamentan.
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El Marathón logró su segundo triunfo en la Triangular y está a un empate de clasificar a la final.
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Pablo Lavallén estuvo 'presente' en el estadio Morazán. Marathón colocó un video del entrenador argentino festejando tras el gol de Rubilio Castillo. Ingenioso tras el castigo del DT sin poder entrar al estadio.
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El árbitro Nelson Salgado tuvo mucho trabajo con la intervención del FVS en los tres goles anulados al Olimpia.
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Michaell Chirinos reclamando al cuarto árbitro Luis Mejía tras un gol que se le anuló en el segundo tiempo.
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Michaell Chirinos había marcado el empate del Olimpia, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada.
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Los reclamos de los jugadores del Olimpia al árbitro Nelson Salgado por los goles invalidados.
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Los jugadores del Olimpia observando al árbitro Nelson Salgado revisar el FVS.
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Edwin Rodríguez en fuera de juego en la jugada que terminó en gol de Jerry Bengtson, el cual también fue anulado.
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Jerry Bengtson salió corriendo a celebrar, pero su gol fue anulado por posición adelantada.
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La furia de Edrick Menjívar con uno de los árbitros asistentes en el Clásico ante Marathón.
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Eduardo Espinel también se mostró muy molesto con las decisiones arbitrales.
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Edrick Menjívar subió al ataque a buscar el empate en los últimos minutos del partido.
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Jugadores y staff técnico del Marathón pidiendo la hora para el final del partido.
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Los ánimos se calentaron tras el pitazo final y se armó un conato de bronca que no pasó a mayores. Eduardo Espinel le reclamó algo al argentino Brian Farioli.
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Eduardo Espinel se acercó a saludar a algunos jugadores de Marathón como Henry Figueroa, quien salió lesionado en el primer tiempo.
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Eduardo Espinel se fue del estadio Morazán cabizbajo y molesto por la eliminación del Olimpia.
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Yustin Arboleda no pudo encontrar el gol que evitara la eliminación del Olimpia y se fue del Morazán con mucho pesar
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Algunos jugadores del Olimpia se vieron muy afectados por la eliminación en la Triangular.
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El jugador del Olimpia, Edwin Rodríguez, se fue furioso por la eliminación y del enojo, de una patada quebró el vidrio de la puerta del camerino en el estadio Morazán.
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Jonatha Rougier se puso de rodillas y agradeció a Dios por el triunfo ante Olimpia.
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La tristeza y frustración era evidente en el rostro de los jugadores del Olimpia tras quedar eliminados.
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Jorge Benguche, cabizbajo luego de la eliminación del Olimpia.
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El argentino Nicolás Messiniti alzó el puño en señal de victoria a la afición del Marathón.
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Edrick Menjívar también se fue del estadio Morazán lamentándose por la eliminación del Olimpia.
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Olimpia no podrá ir por el tricampeonato y dijo adiós en la Triangular A del Torneo Clausura 2026.
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Primera eliminación de Eduardo Espinel en la Liga Nacional de Honduras.
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