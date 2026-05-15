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Olimpia eliminado y estallan las redes sociales con ingeniosas burlas

El clásico disputado en el estadio Morazán terminó convirtiéndose en tendencia nacional luego de que Marathón lograra dejar fuera al equipo albo.

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Las redes sociales estallan tras la derrota del Olimpia que provocó la eliminación del albo a manos del Marathón.

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Los memes han salido en las redes sociales luego de que Olimpia quedó eliminado en semifinales a manos del Marathón.

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Marathón, con un tanto de Rubilio Castillo, logró vencer al Olimpia en el Morazán y acaricia la final del Clausura 2026. Con este resultado, deja sin opciones a los Albos que quedan fuera en las triangulares.
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El FVS invalidó tres goles al Olimpia en un polémico clásico .

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Diferentes burlas en las redes sociales tras el adiós del Olimpia.

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El clásico disputado en el estadio Morazán terminó convirtiéndose en tendencia nacional luego de que Marathón lograra dejar fuera al equipo albo, uno de los favoritos para conquistar el título.
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El clásico disputado en el estadio Morazán terminó convirtiéndose en tendencia nacional luego de que Marathón lograra dejar fuera al equipo albo, uno de los favoritos para conquistar el título.
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La eliminación del Club Olimpia Deportivo a manos del Club Deportivo Marathón en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras no solo dejó tristeza en la afición merengue, sino también una verdadera explosión en las redes sociales.
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Apenas sonó el pitazo final, plataformas como Facebook, X e Instagram se inundaron de publicaciones de aficionados de distintos clubes celebrando la caída del “León”.
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Los memes no tardaron en aparecer. Algunos usuarios recordaron las polémicas arbitrales del encuentro, mientras otros se mofaron del fracaso olimpista en una instancia decisiva.
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También hubo comparaciones con eliminaciones pasadas y mensajes dirigidos a jugadores, cuerpo técnico y directiva del club capitalino.
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Por otro lado, los seguidores del Marathón celebraron con euforia el pase a la gran final, destacando que eliminaron al equipo más ganador del fútbol hondureño y en un clásico cargado de tensión
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Las publicaciones de los verdolagas rápidamente acumularon miles de reacciones y comentarios, aumentando todavía más la rivalidad entre ambas instituciones.
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La derrota representa un duro golpe para Olimpia, que llegaba a las semifinales con la obligación de pelear por el campeonato.
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